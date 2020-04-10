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До 2 млн рублей увеличили ипотеку, по которой ростовчане смогут получить отсрочку

10 апреля 2020, 15:08
Фото: pexels.com
Жители Ростовской области смогут получить кредитные каникулы по ипотеке на сумму до 2 миллионов рублей, сообщила управляющий региональным Отделением Южного главного управления Центрального Банка России Наталья Леонтьева.

Правительство России увеличило максимальную сумму ипотечного кредита, по которому можно получить отсрочку в связи с ситуацией по коронавирусу. Ранее максимальная сумма ипотеки, по которой можно было рассчитывать на кредитные каникулы, равнялась 1,5 миллиона рублей.

При этом для жителей Москвы эту сумму увеличили до 3,5 миллиона рублей.

Кроме того, расширили перечень пострадавших отраслей, к которым применяются регуляторные послабления Банка России. В расширенный перечень вошли автовокзалы, аэропорты, предприятия бытовых услуг и компании по ремонту и обслуживанию автотранспорта.

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