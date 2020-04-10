До 2 млн рублей увеличили ипотеку, по которой ростовчане смогут получить отсрочку

Правительство России увеличило максимальную сумму ипотечного кредита, по которому можно получить отсрочку в связи с ситуацией по коронавирусу. Ранее максимальная сумма ипотеки, по которой можно было рассчитывать на кредитные каникулы, равнялась 1,5 миллиона рублей.