Какие ограничения могут отменить в Ростовской области

По словам главы региона, ограничения распространяются только на розничную торговлю. Он рассказал, что уже есть видимые результаты от этих мер.
Губернатор уточнил, что теперь надо оценить, какие ограничения оставить, а какие убрать. Так, могут быть сняты запреты с компаний вне торговых центров.
Речь идет об организациях, занимающихся реализацией товаров не только первой необходимости. «Есть еще один вариант — расширить перечень товаров первой необходимости. Можно добавить товары для транспорта и для дачи», — заявил губернатор.
В начале следующей недели планируется принять решение.