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Какие ограничения могут отменить в Ростовской области

10 апреля 2020, 16:38
Фото: https://pixabay.com
Глава Ростовской области Василий Голубев заявил о возможной отмене ограничений, которые действуют из-за пандемии коронавируса, говорится на странице губернатора в Instagram.

По словам главы региона, ограничения распространяются только на розничную торговлю. Он рассказал, что уже есть видимые результаты от этих мер.

Губернатор уточнил, что теперь надо оценить, какие ограничения оставить, а какие убрать. Так, могут быть сняты запреты с компаний вне торговых центров.

Речь идет об организациях, занимающихся реализацией товаров не только первой необходимости. «Есть еще один вариант — расширить перечень товаров первой необходимости. Можно добавить товары для транспорта и для дачи», — заявил губернатор.

В начале следующей недели планируется принять решение.

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