Подписчики раскритиковали Тарасова за громкие слова во время пандемии

Тарасов опубликовал фото своей семьи и написал о бизнесмене в Сочи, который купил защитные костюмы и передал больнице. По его словам, таких дел должно быть больше. «В настоящее ненастье наш народ объединяется, мы все переживем и победим», — подытожил футболист.
Многие пользователи в комментариях обрушились на него с критикой, спросив, кому он сам помог во время пандемии. «Это все так наигранно. Дмитрий, а вы лично, что сделали?» — прозвучало в комментариях.
«Что-то разжирела Анастасия на жареной картошке. Пол, видимо, даже помыть не может, ботинки у ее дочери очень грязные», — написали подписчики, оценивая фото.
«Вы то тут причем. С народом вы ничего общего не имеете. Ну вот и вы бы могли помочь больным», — заявили пользователи.
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