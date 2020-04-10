Подписчики раскритиковали Тарасова за громкие слова во время пандемии

Тарасов опубликовал фото своей семьи и написал о бизнесмене в Сочи, который купил защитные костюмы и передал больнице. По его словам, таких дел должно быть больше. «В настоящее ненастье наш народ объединяется, мы все переживем и победим», — подытожил футболист.