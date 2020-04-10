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Подписчики раскритиковали Тарасова за громкие слова во время пандемии

10 апреля 2020, 05:05
Фото: instagram.com/tarasov23
Подписчики футболиста Дмитрия Тарасова, который женат на модели Анастасии Костенко из Ростова-на-Дону, раскритиковали его публикации о коронавирусе, они оставили комментарии на странице спортсмена в Instagram.

Тарасов опубликовал фото своей семьи и написал о бизнесмене в Сочи, который купил защитные костюмы и передал больнице. По его словам, таких дел должно быть больше. «В настоящее ненастье наш народ объединяется, мы все переживем и победим», — подытожил футболист.

Многие пользователи в комментариях обрушились на него с критикой, спросив, кому он сам помог во время пандемии. «Это все так наигранно. Дмитрий, а вы лично, что сделали?» — прозвучало в комментариях.

«Что-то разжирела Анастасия на жареной картошке. Пол, видимо, даже помыть не может, ботинки у ее дочери очень грязные», — написали подписчики, оценивая фото.

«Вы то тут причем. С народом вы ничего общего не имеете. Ну вот и вы бы могли помочь больным», — заявили пользователи.

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