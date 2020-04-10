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Прокуратура проверит траты «Ростсельмаша» в Ростове

10 апреля 2020, 08:11
Фото: RostovGazeta
Надзорные ведомства проведут проверки эффективности траты государственных денег компанией «Ростсельмаш» в Ростовской области, пишет ТАСС.

Комитет Госдумы по безопасности и противодействию коррупции подготовил запросы сразу в несколько структур по этому поводу. В том числе ФНС и Генпрокуратуру.

Речь идет о деньгах, выделенных из федерального бюджета. Кроме того, ответственные лица проверят обоснованность выплаты предприятием значительных дивидендов.

«Государство каждый год помогает предприятию, в 2019 году перечислили около шести миллиардов в виде субсидий. Депутаты оказались недовольны, что трое основных бенефициаров в 2020 году получат дивиденды объемом почти в половину суммы», — говорится в публикации.

Отмечается, что депутаты просят проверить обоснованность выплаты акционерам дивидендов в объеме 2,7 миллиарда рублей.

Ранее появилась информация, что в Ростовской области предприятие «Ростсельмаш» продолжит работу, несмотря на непростую эпидемиологическую ситуацию.

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