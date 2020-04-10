Прокуратура проверит траты «Ростсельмаша» в Ростове

«Государство каждый год помогает предприятию, в 2019 году перечислили около шести миллиардов в виде субсидий. Депутаты оказались недовольны, что трое основных бенефициаров в 2020 году получат дивиденды объемом почти в половину суммы», — говорится в публикации.