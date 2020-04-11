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Больницу закрыли на карантин в Ростове из-за коронавируса

11 апреля 2020, 03:13
Фото: https://pixabay.com
В Ростове-на-Дону больница № 6 больше не принимает пациентов из-за нарушения эпидемиологической безопасности, проинформировали в пресс-службе полпреда президента в ЮФО.

Поступила жалоба от пациентов терапевтического отделения, которые три дня находились вместе с пациенткой с подозрением на коронавирус. В итоге 5 апреля у нее подтвердили диагноз и перевели в другое медучреждение.

«В этот момент в больнице на лечении находились 52 человека. В учреждении для всех ввели карантин, у персонала и заболевших взяли тесты», — сказано в сообщении.

Пациенты пожаловались, что не получали должной помощи, а в медучреждении не соблюдали санитарные нормы. В том числе не было одноразовой посуды и не проводилась уборка.

Проведенная проверка выявила нарушения биологической безопасности. Оказалось, что 31 марта в больнице была проверка Роспотребнадзора, но после нее не стали устранять недочеты.

В данный момент больница пациентов не принимает, решается вопрос о привлечении к ответственности руководителя учреждения.

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