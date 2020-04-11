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Стало известно об ограничениях для водителей на въездах в Ростов

11 апреля 2020, 07:58
Фото: https://pixabay.com
В рамках профилактики коронавируса ввели ограничения для водителей, которые хотят попасть в Ростов-на-Дону, проинформировали в региональном УГИБДД.

Контроль за въездом в город усилили в субботу. Сотрудники ГИБДД проверяют все автомобили и рекомендуют вернуться водителям домой, если отсутствуют основания для поездки.

Кроме того, проводится контроль за автотранспортом внутри Ростова. Сейчас проезд разрешен только машинам компаний, но у сотрудников должны быть спецпропуска.

В данный момент в области зарегистрировано 29 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Двух человек удалось вылечить, их отпустили домой.

Остальные заболевшие изолированы и находятся в медицинских учреждениях.

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