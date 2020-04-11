Стало известно об ограничениях для водителей на въездах в Ростов

Контроль за въездом в город усилили в субботу. Сотрудники ГИБДД проверяют все автомобили и рекомендуют вернуться водителям домой, если отсутствуют основания для поездки.
Кроме того, проводится контроль за автотранспортом внутри Ростова. Сейчас проезд разрешен только машинам компаний, но у сотрудников должны быть спецпропуска.
В данный момент в области зарегистрировано 29 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Двух человек удалось вылечить, их отпустили домой.
Остальные заболевшие изолированы и находятся в медицинских учреждениях.