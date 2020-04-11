Власти Ростовской области заявили о возможном ужесточении режима изоляции

По словам губернатора, режим в ближайшее время ослаблять не будут, скорее наоборот. Он добавил, что ситуация с коронавирусом не остановилась.
«У властей нет заинтересованности в том, чтобы затягивать эту ситуацию. Компаниям начнут разрешать снова работать после того, как исчезнет риск взрывного роста заболеваемости», — пишет издание «Регион online» со ссылкой на слова губернатора.
Добавим, что за сутки в регионе коронавирусом заболели 9 человек. Всего на данный момент зарегистрировано 38 случаев, три человека подключили к аппаратам ИВЛ.