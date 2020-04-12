Охранника с пулей в голове нашли одной из колоний Ростовской области

Posted 12 апреля 2020, 19:35
Published 12 апреля 2020, 19:35
Modified 1 октября, 15:12
Updated 1 октября, 15:12
В субботу, 11 апреля, тело младшего инспектора охраны с пулевым ранением было обнаружено на смотровой вышке.
По информации источника издания, мужчина заступил на пост наблюдательной вышки в 20.00 мск. В 22.00 сотрудник ФСИН доложил о ситуации. Однако потом охранник перестал выходить на связь. Тогда сотрудники ФСИН забили тревогу.
Когда они поднялись на вышку, то нашли тело младшего инспектора с пулевым ранением, рядом на полу находился служебный автомат АК-47.
В настоящее время по факту произошедшего проводится проверка, устанавливаются детали гибели сотрудника ФСИН.
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