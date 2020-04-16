Более 42 тыс многодетных семей в Ростовской области получат соцвыплаты

Доплата составляет пять тысяч рублей, для их получения не требуется оформления дополнительных документов. Семьи с детьми с возрасте от 3 до 7 лет будут получать ежемесячную выплату в размере 5,5 тысячи рублей. Эта мера соцподдержки охватит около 72 тысяч детей.