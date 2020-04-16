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Более 42 тыс многодетных семей в Ростовской области получат соцвыплаты

16 апреля 2020, 14:11
Фото: pxhere.com
В Ростовской области более 42 тысяч многодетных семей могут получить единовременную поддержку, сообщили в правительстве региона.

Доплата составляет пять тысяч рублей, для их получения не требуется оформления дополнительных документов. Семьи с детьми с возрасте от 3 до 7 лет будут получать ежемесячную выплату в размере 5,5 тысячи рублей. Эта мера соцподдержки охватит около 72 тысяч детей.

«Более чем в два раза вырастут доплаты приемным семьям, которые проживают в селах. Также их семьям автоматически продлят выплату всех социальных пособий», — сказано в сообщении.

Отмечается, что по 5,5 тысячи рублей получат семьи, чей доход не превышает прожиточного минимума на человека.

Добавим, что дополнительная поддержка оказывается из-за ситуации с коронавирусом. В данный момент в области зарегистрировано 145 случаев заболевания.

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