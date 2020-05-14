Медаль выпустили в ДГТУ в честь 90-летнего юбилея вуза

Медаль им. Л. В. Красниченко, доктора технических наук, профессора, заслуженного деятеля науки РФ, ректора Ростовского-на-Дону ордена Трудового Красного Знамени института сельскохозяйственного машиностроения в 1943–1973 годы, смогут получить студенты и сотрудники вуза за выдающиеся успехи в науке. Кроме того, памятную медаль буду присуждать за вклад в развитие вуза, за успехи в педагогической и образовательной деятельности, достижения в спорте и участие в культурно-массовой жизни ДГТУ.