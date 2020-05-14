Медаль выпустили в ДГТУ в честь 90-летнего юбилея вуза

Медаль им. Л. В. Красниченко, доктора технических наук, профессора, заслуженного деятеля науки РФ, ректора Ростовского-на-Дону ордена Трудового Красного Знамени института сельскохозяйственного машиностроения в 1943–1973 годы, смогут получить студенты и сотрудники вуза за выдающиеся успехи в науке. Кроме того, памятную медаль буду присуждать за вклад в развитие вуза, за успехи в педагогической и образовательной деятельности, достижения в спорте и участие в культурно-массовой жизни ДГТУ.
Основные мероприятия в честь 90-летия вуза состоятся 10 сентября, а 14 мая в университете в онлайн-формате пройдет торжественное заседание Ученого совета и торжественный концерт «Важен каждый». Во время концерта, который пройдет в группе ДГТУ «ВКонтакте», покажут записи лучших номеров творческих коллективов вуза и объявят победителей объявленных к юбилею конкурсов.
Северо-Кавказский институт сельскохозяйственного машиностроения (ныне ДГТУ) сформировали 14 мая 1930 года на базе Донского политехнического института (ДПИ). В октябре 1932 года институт перенесли в Ростов-на-Дону и переименовали в Ростовский-на-Дону институт сельхозмашиностроения (РИСХМ).
Во времена ВОВ институт эвакуировали в Ташкент, а в 1949 году начали строить главный корпус на площади Гагарина. За заслуги в деле развития высшего образования в 1973 году РИСХМ удостоился ордена Трудового Красного Знамени.
В Донской государственный технический университет РИСХМ переименовали в декабре 1992 года, а в 2012 году к ДГТУ присоединили Южно-Российский государственный университет экономики и сервиса. В 2015 году в результате слияния ДГТУ с Ростовским государственным строительным университетом образовали опорный университет Ростовской области.
«С момента создания ДГТУ всегда выступал главным поставщиком квалифицированных специалистов, рабочих кадров для предприятий Юга России, был опорой для всей Ростовской области», — отметил ректор ДГТУ Бесарион Месхи.