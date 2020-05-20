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На удаленную работу перешли почти 50 тысяч жителей Ростовской области

20 мая 2020, 11:29
Фото: Медиахолдинг1Mi
Многие работодатели Ростовской области в условиях пандемии не стали увольнять своих сотрудников, а перевели их на удаленную работу, сообщил начальник областной службы занятости Сергей Григорян.

«Сейчас около 50 тысяч жителей Ростовской области работает удаленно», — рассказал Григорян во время прошедшего в региональном пресс-центре брифинга.

Кроме того, руководитель Управления Государственной службы занятости населения Ростовской области сообщил, что в ближайшие три месяца в региона собираются уволить на 40% меньше сотрудников, чем в прошлом году. Всего до конца лета в области собираются уволить 3,7 тысячи человек.

Ранее сообщалось, что около 47% компаний и предприятий России не способны организовать удаленную работу.

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