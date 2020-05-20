На удаленную работу перешли почти 50 тысяч жителей Ростовской области

Кроме того, руководитель Управления Государственной службы занятости населения Ростовской области сообщил, что в ближайшие три месяца в региона собираются уволить на 40% меньше сотрудников, чем в прошлом году. Всего до конца лета в области собираются уволить 3,7 тысячи человек.