На удаленную работу перешли почти 50 тысяч жителей Ростовской области

«Сейчас около 50 тысяч жителей Ростовской области работает удаленно», — рассказал Григорян во время прошедшего в региональном пресс-центре брифинга.
Кроме того, руководитель Управления Государственной службы занятости населения Ростовской области сообщил, что в ближайшие три месяца в региона собираются уволить на 40% меньше сотрудников, чем в прошлом году. Всего до конца лета в области собираются уволить 3,7 тысячи человек.
Ранее сообщалось, что около 47% компаний и предприятий России не способны организовать удаленную работу.