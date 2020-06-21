Рынок строительства жилья рухнул в Ростовской области из-за пандемии коронавируса

По официальным данным, за январь-апрель 2020 года объем введенного в эксплуатацию 645,7 тысячи квадратных метра жилья. Падение по сравнению с аналогичным периодом прошлого года составило 14,1%. При этом индивидуальное строительство сократилось сразу на 22%, а строительство многоквартирных домов снизилось всего на 3%.