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Рынок строительства жилья рухнул в Ростовской области из-за пандемии коронавируса

21 июня 2020, 12:35
Фото: rostov-gorod.ru
Пандемия коронавируса негативно отразилась на строительстве жилья в Ростовской области, сообщает корреспондент RostovGazeta.

По официальным данным, за январь-апрель 2020 года объем введенного в эксплуатацию 645,7 тысячи квадратных метра жилья. Падение по сравнению с аналогичным периодом прошлого года составило 14,1%. При этом индивидуальное строительство сократилось сразу на 22%, а строительство многоквартирных домов снизилось всего на 3%.

Корреспонденту издания пояснили в Минстрое региона, что снижение объемов ввода жилья связано с пандемией. Строительные компании столкнулись на фоне коронавируса с падением спроса, а на индивидуальном строительстве сказался режим самоизоляции, в период которого не работали МФЦ, вводился пропускной режим, была запрещена торговля стройматериалами.

При этом, по мнению генерального директора консалтинговой компании в сфере недвижимости Macon Realty Group Ильи Володько, после быстрого падения рынок ожидает долгое восстановление, для некоторых отраслей — два-три года.

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