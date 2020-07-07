Около двух лет потребуется российскому бизнесу для восстановления после пандемии

Самым сложным в пандемию для российских предпринимателей оказалась необходимость платить зарплату при отсутствии дохода, так ответили больше половины опрошенных. С падением выручки на треть и более столкнулись более 70% представителей бизнеса, почти 60% остались без мер господдержки.