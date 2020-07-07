Около двух лет потребуется российскому бизнесу для восстановления после пандемии

Именно так ответила основная часть опрошенных предпринимателей, еще около 10% заявили, что им для восстановления деятельности потребуется около трех месяцев.
В апреле Торгово-промышленная палата запустила Всероссийский опрос «Бизнес-барометр страны», призванный оценить масштаб сложившихся проблем в регионах России, связанных с пандемией коронавируса.
Самым сложным в пандемию для российских предпринимателей оказалась необходимость платить зарплату при отсутствии дохода, так ответили больше половины опрошенных. С падением выручки на треть и более столкнулись более 70% представителей бизнеса, почти 60% остались без мер господдержки.
Как ответили 56% опрошенных, они фактически не смогли воспользоваться мерами господдержки из-за неподходящего ОКВЭД. При этом 80% опрошенных назвали критерий выбора пострадавших бизнесов ОКВЭД ошибочным.
Проблемой для бизнеса также стали арендные платежи, многие были вынуждены искать другие помещения.
Всего в опросе приняли участие более 26 тысяч бизнесменов из разных регионов России, результаты представят правительству РФ для дальнейшей работы.