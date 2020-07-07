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Около двух лет потребуется российскому бизнесу для восстановления после пандемии

7 июля 2020, 09:31
Фото: РБК Бизнес-Новость
Для восстановления российского бизнеса после пандемии коронавируса потребуется от шести месяцев до двух лет, рассказала вице-президент Торгово-промышленной палаты России Елена Дыбова в программе «Бизнес новость» от РБК.

Именно так ответила основная часть опрошенных предпринимателей, еще около 10% заявили, что им для восстановления деятельности потребуется около трех месяцев.

В апреле Торгово-промышленная палата запустила Всероссийский опрос «Бизнес-барометр страны», призванный оценить масштаб сложившихся проблем в регионах России, связанных с пандемией коронавируса.

Самым сложным в пандемию для российских предпринимателей оказалась необходимость платить зарплату при отсутствии дохода, так ответили больше половины опрошенных. С падением выручки на треть и более столкнулись более 70% представителей бизнеса, почти 60% остались без мер господдержки.

Как ответили 56% опрошенных, они фактически не смогли воспользоваться мерами господдержки из-за неподходящего ОКВЭД. При этом 80% опрошенных назвали критерий выбора пострадавших бизнесов ОКВЭД ошибочным.

Проблемой для бизнеса также стали арендные платежи, многие были вынуждены искать другие помещения.

Всего в опросе приняли участие более 26 тысяч бизнесменов из разных регионов России, результаты представят правительству РФ для дальнейшей работы.

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#Новости#Экономика
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