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Таксист в Ростовской области выиграл машину в лотерею

21 июля 2020, 11:15
Фото: Столото
Житель Ростовской области Андрей Гнутов испытал удачу в лотерее и стал победителем, сообщили в «Столото».

Гнутову достанется автомобиль стоимостью 600 тысяч рублей. Он рассказал, что участвует в лотереях, когда у него есть внутреннее предчувствие выигрыша.

В этот раз победитель уже выходил из продуктового магазина, но решил вернуться. Он приобрел один билет и пошел по своим делам.

«Трансляцию я не смотрел, но мне пришла смс. Тогда в голову пришла мысль о крупном выигрыше и результат превзошел все ожидания», — поделился радостным событием мужчина.

Счастливчик работает водителем такси. До этого он как раз подумывал сменить автомобиль.

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