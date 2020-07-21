Таксист в Ростовской области выиграл машину в лотерею

Гнутову достанется автомобиль стоимостью 600 тысяч рублей. Он рассказал, что участвует в лотереях, когда у него есть внутреннее предчувствие выигрыша.
В этот раз победитель уже выходил из продуктового магазина, но решил вернуться. Он приобрел один билет и пошел по своим делам.
«Трансляцию я не смотрел, но мне пришла смс. Тогда в голову пришла мысль о крупном выигрыше и результат превзошел все ожидания», — поделился радостным событием мужчина.
Счастливчик работает водителем такси. До этого он как раз подумывал сменить автомобиль.