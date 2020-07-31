Не все сразу: какие запреты из-за COVID-19 сохранятся в Ростовской области в августе

Что еще закрыто?
В области до сих пор полноценно не могут начать работу кафе и рестораны. Разрешены доставка и летние площадки, но впускать посетителей внутрь пока нельзя. Рестораны от безвыходного положения запустили даже флешмоб в Интернете с просьбой дать им возможность работать.
Ранее губернатор Василий Голубев отложил очередное снятие ограничений по коронавирусу. Причиной стал рост числа новых случаев заражения. Ежедневно в регионе выявляют минимум по 130 новых больных.
До сих пор в области действует масочный режим, который многие не соблюдают. Во время рейдов проверяющие составляют протоколы на нарушителей. В пятницу стало известно, что против сотрудников и работодателей было возбуждено 100 административных протоколов о нарушении масочного режима.
Также остается запрет на массовые мероприятия и концерты, не возобновили работу и театры.
Победили коронавирус?
Определенно нет. В области зарегистрирован уже 12941 случай заболевания коронавирусом, врачи вылечили 10382 пациента. Жертвами болезни стали 225 местных жителей.
В июле даже произошел скачок ежедневного прироста (на 30%), который объяснила министр здравоохранения региона Татьяна Быковская. По ее словам, снятие ограничительных мер многие жители региона восприняли как отсутствие вируса как такового в среде обитания. Однако это далеко не так.
Быковская пожаловалась на насмешки в соцсетях и заявления о том, что коронавирус придуман. Она предупредила, что такие шутки плохо заканчиваются.
В Роспотребнадзоре заговорили о возможном ужесточении ограничений в Ростовской области.
Новые послабления
Об отмене очередных запретов стало известно в пятницу, когда губернатор подписал соответствующее постановление. С 3 августа могут возобновить работу аквапарки на открытом воздухе, а также аттракционы в парках культуры и отдыха.
Но и здесь есть свои нюансы. В аквапарках должно быть не более 50% посетителей от вместимости объекта.
Также должен быть лабораторный контроль бассейновой воды на наличие коронавируса с периодичностью один раз в неделю.
Что касается аттракционов, то после каждого посетителя будут проводить дезинфекцию. Соблюдение дистанции также никто не отменял.
Что работает?
На данный момент в области работают музеи, детские сады, гостиницы, отели, салоны, бани, сауны и СПА-центры. Доступны более 50 пляжей и бассейны.
Местные жители могут посещать групповые тренировки и ходить на прогулки в парки. С августа будут возобновлены международные рейсы в Турцию, Великобританию и Танзанию.
В целом власти региона призывают всех соблюдать меры профилактики, что позволит постепенно отменить все действующие ограничения.