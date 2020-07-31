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Не все сразу: какие запреты из-за COVID-19 сохранятся в Ростовской области в августе

31 июля 2020, 15:15
Фото: freepik / freepik.com
Ситуация с коронавирусом в Ростовской области не позволяет в полной мере отменить введенные ограничения, в том числе остаются закрытыми предприятия общепита, но открыли аквапарки.

Что еще закрыто?

В области до сих пор полноценно не могут начать работу кафе и рестораны. Разрешены доставка и летние площадки, но впускать посетителей внутрь пока нельзя. Рестораны от безвыходного положения запустили даже флешмоб в Интернете с просьбой дать им возможность работать.

Ранее губернатор Василий Голубев отложил очередное снятие ограничений по коронавирусу. Причиной стал рост числа новых случаев заражения. Ежедневно в регионе выявляют минимум по 130 новых больных.

До сих пор в области действует масочный режим, который многие не соблюдают. Во время рейдов проверяющие составляют протоколы на нарушителей. В пятницу стало известно, что против сотрудников и работодателей было возбуждено 100 административных протоколов о нарушении масочного режима.

Также остается запрет на массовые мероприятия и концерты, не возобновили работу и театры.

Фото: rostov-gorod.ru

Победили коронавирус?

Определенно нет. В области зарегистрирован уже 12941 случай заболевания коронавирусом, врачи вылечили 10382 пациента. Жертвами болезни стали 225 местных жителей.

В июле даже произошел скачок ежедневного прироста (на 30%), который объяснила министр здравоохранения региона Татьяна Быковская. По ее словам, снятие ограничительных мер многие жители региона восприняли как отсутствие вируса как такового в среде обитания. Однако это далеко не так.

Быковская пожаловалась на насмешки в соцсетях и заявления о том, что коронавирус придуман. Она предупредила, что такие шутки плохо заканчиваются.

В Роспотребнадзоре заговорили о возможном ужесточении ограничений в Ростовской области.

Фото: rostov-gorod.ru

Новые послабления

Об отмене очередных запретов стало известно в пятницу, когда губернатор подписал соответствующее постановление. С 3 августа могут возобновить работу аквапарки на открытом воздухе, а также аттракционы в парках культуры и отдыха.

Но и здесь есть свои нюансы. В аквапарках должно быть не более 50% посетителей от вместимости объекта.

Также должен быть лабораторный контроль бассейновой воды на наличие коронавируса с периодичностью один раз в неделю.

Что касается аттракционов, то после каждого посетителя будут проводить дезинфекцию. Соблюдение дистанции также никто не отменял.

Фото: rostov-gorod.ru

Что работает?

На данный момент в области работают музеи, детские сады, гостиницы, отели, салоны, бани, сауны и СПА-центры. Доступны более 50 пляжей и бассейны.

Местные жители могут посещать групповые тренировки и ходить на прогулки в парки. С августа будут возобновлены международные рейсы в Турцию, Великобританию и Танзанию.

В целом власти региона призывают всех соблюдать меры профилактики, что позволит постепенно отменить все действующие ограничения.

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