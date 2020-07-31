Не все сразу: какие запреты из-за COVID-19 сохранятся в Ростовской области в августе

В области до сих пор полноценно не могут начать работу кафе и рестораны. Разрешены доставка и летние площадки, но впускать посетителей внутрь пока нельзя. Рестораны от безвыходного положения запустили даже флешмоб в Интернете с просьбой дать им возможность работать.