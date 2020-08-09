Экскурсии возобновили в зоопарке Ростова

Ранее в Ростовском зоопарке рассказали, куда хотели отдать слоненка Эколь, переданного московскому цирку. Представители организации пытались договориться с несколькими зоопарками, но ни в один из них нельзя было передать Эколь. Так в Казани хотели пополнить семью Африканских слонов, азиатский им был не нужен, а в Алма-Ате искали более взрослых животных.