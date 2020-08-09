Экскурсии возобновили в зоопарке Ростова

Posted 9 августа 2020, 10:58
Published 9 августа 2020, 10:58
Modified 18 сентября 2022, 10:40
Updated 18 сентября 2022, 10:40
Экскурсии по зоопарку проводят каждый день с 08.00 до 16.00 мск.
«Согласно постановлению Правительства РО от 06.08.2020 № 708 разрешено проведение пешеходных экскурсий, при условии соблюдения ограничения — не более 25 человек в группе, ношения масок (респираторов), соблюдения социального дистанцирования», — сказано в сообщении.
Ранее в Ростовском зоопарке рассказали, куда хотели отдать слоненка Эколь, переданного московскому цирку. Представители организации пытались договориться с несколькими зоопарками, но ни в один из них нельзя было передать Эколь. Так в Казани хотели пополнить семью Африканских слонов, азиатский им был не нужен, а в Алма-Ате искали более взрослых животных.