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Posted 9 августа 2020, 10:58

Published 9 августа 2020, 10:58

Modified 18 сентября 2022, 10:40

Updated 18 сентября 2022, 10:40

Экскурсии возобновили в зоопарке Ростова

9 августа 2020, 10:58
В зоопарке Ростова-на-Дону после вызванного пандемией перерыва опять начали проводить экскурсии, сообщили в пресс-службе зоосада.

Экскурсии по зоопарку проводят каждый день с 08.00 до 16.00 мск.

«Согласно постановлению Правительства РО от 06.08.2020 № 708 разрешено проведение пешеходных экскурсий, при условии соблюдения ограничения — не более 25 человек в группе, ношения масок (респираторов), соблюдения социального дистанцирования», — сказано в сообщении.

Ранее в Ростовском зоопарке рассказали, куда хотели отдать слоненка Эколь, переданного московскому цирку. Представители организации пытались договориться с несколькими зоопарками, но ни в один из них нельзя было передать Эколь. Так в Казани хотели пополнить семью Африканских слонов, азиатский им был не нужен, а в Алма-Ате искали более взрослых животных.

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