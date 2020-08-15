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За время пандемии цена торгов с жалобами на лекарства в Ростове выросла до 6 млрд

15 августа 2020, 08:09
Фото: pxhere.com
В Ростовской области стоимость «сомнительных» контрактов на поставку медоборудования и лекарств в регионе за время пандемии составила более 6,4 миллиарда рублей, в аналогичный период 2019 года эта цифра составляла 130 млн рублей, следует из анализа данных Федеральной антимонопольной службы.

В тройке лидеров по жалобам в ФАС за последние два года, кроме медицины, находится сфера строительства и продукты питания. С начала пандемии из-за коронавирусной инфекции в Ростовской области (с апреля 2020 года) в региональный ФАС поступило 82 жалобы на торги на поставку медоборудования и лекарств. В этот же период прошлого года таких жалоб было 68.

Общая стоимость «сомнительных» контрактов на поставку медоборудования и лекарств в Ростовской области с апреля по август 2020 года составляет более 6,4 миллиарда рублей. В 2019 году стоимость таких контрактов составила всего 130 миллионов рублей.

С начала 2020 года всего в Ростовской области отменено 603 тендера на сумму более 6 миллиардов рублей. По поставкам лекарств, медоборудования и медицинских услуг отменено 65 закупок на общую сумму 1,8 млрд рублей. В прошлом году по медицинским поставкам было отменено 249 торгов.

О том, какие поставщики и заказчики чаще всего нарушают законы ФАС, читайте в материале: Провал торгов: в пандемию на Дону выявили сомнительные тендеры на таблетки на 6 млрд

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#Новости#Эксклюзив#Экономика
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