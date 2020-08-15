За время пандемии цена торгов с жалобами на лекарства в Ростове выросла до 6 млрд

В тройке лидеров по жалобам в ФАС за последние два года, кроме медицины, находится сфера строительства и продукты питания. С начала пандемии из-за коронавирусной инфекции в Ростовской области (с апреля 2020 года) в региональный ФАС поступило 82 жалобы на торги на поставку медоборудования и лекарств. В этот же период прошлого года таких жалоб было 68.