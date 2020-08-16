В отношении «отравителя» таллием из Таганрога возбудили дело об унижении полицейских

«В действиях Шульги В. Ю. признаки преступления, предусмотренного статьей 282 УК РФ, отсутствуют, так как для состава преступления необходимо совершение преступления лицом после его привлечения к административной ответственности за аналогичное деяние в течение одного года. А Шульга В. Ю. к административной ответственности по статье 20.3-1 КоАП РФ ранее не привлекался», — говорится в Постановлении зампрокурора города Таганрога В. Нечепуренко.