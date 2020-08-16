В отношении «отравителя» таллием из Таганрога возбудили дело об унижении полицейских

Сотрудники ФСБ по Ростовской области провели проверку в отношении бывших работников ТАНТК им. Г. М. Бериева Владислава Шульги и Станислава Т., возможно, причастных к экстремистской деятельности. Материалы проверок поступили в прокуратуру города Таганрога 13 августа.
Как показала проверка, Шульга и Станислав Т. оставили в соцсетях «Ерш. Таганрог» комментарии: «Это не законы дурацкие, а те, кто поставлен их исполнять — преступники! Подонки — судьи, мерзавцы — полицейские, жулики — прокуроры» и «Все менты — сволочи, особенно первый отдел и следователь Р.......».
Эксперты посчитали, что эти высказывания направлены «на унижение человеческого достоинства социальной группы „полицейские“. А полицейские, согласно заключению судебной экспертизы, являются социальной группой.
Шульгу вызвали в прокуратуру, где он заявил, что готов откорректировать спорный комментарий, „во избежание его неправильного толкования“.
Однако, заместитель прокурора Таганрога Владимир Нечепуренко в тот же день, 13 августа, принял решение о возбуждении уголовного дела в отношении Владислава Шульги по административной статье 20.3-1 КоАП („Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства“)». Возбуждено ли дело в отношении Станислава Т. - редакции RostovGazeta пока неизвестно.
Наказанием по этой статье для граждан может быть штраф от 10 до 20 тысяч рублей, обязательные работы до 100 часов или арест до 15 суток.
По уголовному кодексу (ст. 282 УК РФ «Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства», максимальное наказание — лишение свободы до пяти лет) из-за комментария в соцсетях Шульгу не накажут, так как ранее он не привлекался к административной ответственности.
«В действиях Шульги В. Ю. признаки преступления, предусмотренного статьей 282 УК РФ, отсутствуют, так как для состава преступления необходимо совершение преступления лицом после его привлечения к административной ответственности за аналогичное деяние в течение одного года. А Шульга В. Ю. к административной ответственности по статье 20.3-1 КоАП РФ ранее не привлекался», — говорится в Постановлении зампрокурора города Таганрога В. Нечепуренко.
Добавим, Владислав Шульга обвиняется в отравлении таллием сотрудников ТАНТК им. Бериева. ЧП произошло в 2017 году, Таганрогский городской суд приступил к рассмотрению дела 27 июля текущего года.