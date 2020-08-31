В Ростовской области добывают четверть всего российского угля антрацита

Posted 31 августа 2020, 10:43
Published 31 августа 2020, 10:43
Modified 24 декабря, 18:27
Updated 24 декабря, 18:27
«Донской антрацит обеспечивает потребности населения и промышленных предприятий не только области и страны, но и других государств. Так, за первое полугодие 2020 года, по данным таможенной статистики, экспорт донского угля составил четыре миллиона тонн, что на 37,9% больше, чем год назад», — сказано в сообщении.
В шахтах региона трудятся более шести тысяч человек, в области действуют шесть шахт и девять обогатительных предприятий и фабрик.
Антрацит является лучшим в мире по калорийности углем, за семь месяцев 2020 года в Ростовской области добыли три миллиона тонн антрацита и обогатили 1,9 миллиона тонн угля.