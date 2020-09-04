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Политолог сравнил кампании ростовских депутатов со скучным конькобежным спортом

4 сентября 2020, 15:17
Фото: RostovGazeta
Политолог Алексей Синельников сравнил предстоящие выборы в Единый день голосования в Ростовской области с «конькобежным спортом», прокомментировал RostovGazeta сам Синельников.

В конькобежном спорте, как считает спикер, спортсмены размеренно «бегут и машут руками», почти тем же и занимаются кандидаты в депутаты в Ростовской области. Лозунги ростовских кандидатов Синельников назвал «занудством и отработкой», а самих кандидатов — «ненастоящими».

«Лозунги кандидатов выглядят, как одежда из секонд-хенда. Это показывает реальность происходящего. Выборы проходят в виде „имитации“, так как люди страстью не горят и нет того, что раньше было в выборах — соревновательности. То, что всех заводит на стадионах, с искренней отдачей всех сил. Может уже выборов вообще не будет скоро, нет кандидатов и нет избирателей. Выборы стали похожи на скучнейший конькобежный спорт. Зрелищным спортом назвать этот вид нельзя: нет зрителей, возможно, скоро не будет и спортсменов», — комментирует Синельников.

Политолог говорит, что на выборах потерялся фундаментальный смысл. А если суть обратной связи ушла, то эта деятельность не может быть актуальной. «Соревновательные» выборы, по словам спикера, закончились, когда уровень вброса превысил явку.

Подробнее о «громких» лозунгах кандидатов в депутаты, читайте в материале: Забежайло и Ломиворотов. Почему лозунги депутатов Ростова сравнили с вещами из секонд-хэнда.

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