Политолог сравнил кампании ростовских депутатов со скучным конькобежным спортом

В конькобежном спорте, как считает спикер, спортсмены размеренно «бегут и машут руками», почти тем же и занимаются кандидаты в депутаты в Ростовской области. Лозунги ростовских кандидатов Синельников назвал «занудством и отработкой», а самих кандидатов — «ненастоящими».
«Лозунги кандидатов выглядят, как одежда из секонд-хенда. Это показывает реальность происходящего. Выборы проходят в виде „имитации“, так как люди страстью не горят и нет того, что раньше было в выборах — соревновательности. То, что всех заводит на стадионах, с искренней отдачей всех сил. Может уже выборов вообще не будет скоро, нет кандидатов и нет избирателей. Выборы стали похожи на скучнейший конькобежный спорт. Зрелищным спортом назвать этот вид нельзя: нет зрителей, возможно, скоро не будет и спортсменов», — комментирует Синельников.
Политолог говорит, что на выборах потерялся фундаментальный смысл. А если суть обратной связи ушла, то эта деятельность не может быть актуальной. «Соревновательные» выборы, по словам спикера, закончились, когда уровень вброса превысил явку.
Подробнее о «громких» лозунгах кандидатов в депутаты, читайте в материале: Забежайло и Ломиворотов. Почему лозунги депутатов Ростова сравнили с вещами из секонд-хэнда.