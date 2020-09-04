Политолог сравнил кампании ростовских депутатов со скучным конькобежным спортом

«Лозунги кандидатов выглядят, как одежда из секонд-хенда. Это показывает реальность происходящего. Выборы проходят в виде „имитации“, так как люди страстью не горят и нет того, что раньше было в выборах — соревновательности. То, что всех заводит на стадионах, с искренней отдачей всех сил. Может уже выборов вообще не будет скоро, нет кандидатов и нет избирателей. Выборы стали похожи на скучнейший конькобежный спорт. Зрелищным спортом назвать этот вид нельзя: нет зрителей, возможно, скоро не будет и спортсменов», — комментирует Синельников.