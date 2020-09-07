Иски к рестораторам, футболистам и Бузовой: за что боролись в судах Ростова в августе

Давайте дружить
В самом начале месяца ФК Ростов и Группа «Агроком» Ивана Саввиди заключили мировое соглашение в споре из-за задолженности в размере 153,8 миллиона рублей. Компания ростовского бизнесмена из списка Forbes отказалась от возмещения со стороны футбольного клуба неустойки и начисленных процентов по договору займа. Таким образом, ФК «Ростов» должен будет выплатить «Агрокому» только сумму основного долга в размере 65,5 миллионов рублей.
Клуб взял в долг у компании «Донской табак», которая ранее принадлежала Ивану Саввиди, 65,5 миллиона рублей. В 2019 году права требования перешли супруге бизнесмена Кирияки Саввиди, которая, в свою очередь, передала их ООО «Агроком Холдинг». В 2019 году «Агроком» через суд потребовал возврата задолженности, неустойки за нарушение сроков возврата займа и проценты по нему.
Деньги на пепле
В августе Пятнадцатый арбитражный апелляционный суд отказал ООО «Агроком Холдинг», которое пыталось опротестовать решение первой инстанции о взыскании 37,4 миллиона рублей с ростовских рестораторов.
Компания «Агроком» известного бизнесмена и экс-депутата Ивана Саввиди попыталась взыскать с рестораторов Вадима Калинича и Людмилы Овчинниковой убытки в размере 37,4 миллиона рублей. Калинич и Овчинникова выступали в качестве учредителей кафе «Бамбук» в центре Ростова-на-Дону. В 2014 году заведение сгорело, а в дальнейшем договор аренды с рестораторами расторгли из-за невыполнения ими условий по оплате.
«Агроком» обратился в суд с требованием взыскать задолженность с ООО «Бамбук А», но исполнительное производство приостановили из-за ликвидации компании по требованию надзорного органа. «Агроком» пытался взыскать задолженность с предпринимателей, но арбитражный суд Ростовской области встал на сторону рестораторов.
Земли городу
В середине месяца Арбитражный суд Ростовской области признал ничтожным договор аренды участка в роще СКА. Договор аренды 1,8 гектара земли в роще СКА в Ростове-на-Дону в 2019 году заключили Росимущество и бизнесмен из Миллерово Кристьян Попеску. Последний должен был построить на участке автостоянку, срок аренды составлял восемь лет с ежегодным платежом в размере 2,3 миллиона рублей.
Роща, согласно Генплану города, является «неприкосновенным фондом благополучия следующих поколений». Однако Росреестр определил участок как «Земли поселений (земли населенных пунктов)».В Арбитражный суд Ростовской области обратились представители прокуратуры, которые потребовали признать договор аренды участка в роще СКА ничтожной. По решению суда бизнесмен должен вернуть рощу городу.
Очередной иск к авиазаводу
В августе к Таганрогскому авиационному научно-техническому комплексу имени Бериева подали иск на десятки миллионов рублей. С иском обратилось научно-производственное объединение «Наука», полная сумма требований превысила 52 миллиона рублей. Истец намерен взыскать 42,8 миллиона рублей долга, а также 4,5 миллиона рублей пени.
Это не первый иск к заводу в текущем году, в конце февраля с завода взыскали более 31 миллиона рублей за аналог системы для самолета-амфибии.
Победа Бузовой
В последние дни месяца Пятнадцатый арбитражный апелляционный суд отказал ООО «Глобал Вайн Дистрибьюшен», зарегистрированном в Ростовской области, в иске к продюсерскому центру Ольги Бузовой «Арчер Мьюзик Продакшнс».
Дистрибуторы из Ростова пытались через суд заставить ведущую и певицу Ольгу Бузову выступать лицом бренда вина Buzvine. Стороны заключили контракт в 2019 году, а вино с изображением Бузовой на этикетке появилось в продаже уже в конце года.
Тогда же, в декабре, представляющая певицу компания заявила о расторжении контракта. Ростовская компания с этим не согласилась и попыталась через суд заставить партнера выполнять оговоренные обязательства, в своем аккаунте в Instagram Бузова должна была публиковать информацию о продукте, а также принимать участие в подготовке фото и видео бренда.