Образовательный проект «Уроки Второй мировой» стартовал в Ростовской области

Как рассказала замминистра общего и профессионального образования области Тамара Шевченко, перед уроком школьники скачали специальное приложение, в котором можно найти информацию о всех важных событиях и датах Второй мировой, в том числе о боях на Дальнем Востоке. Во время урока ученики смогли сыграть в игру-викторину по теме, в ходе которой отвечали на вопросы и проверяли свои знания.