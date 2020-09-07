Образовательный проект «Уроки Второй мировой» стартовал в Ростовской области

Главной целью образовательного проекта «Уроки Второй мировой» является ознакомление молодого поколения с подвигами советских солдат в годы Великой Отечественной войны. Основная задача — не допустить фальсификации событий Второй мировой войны и ее геополитических итогов.
«Занятия, посвященные 75-летию Победы, были ориентированы на исторические события, проходившие непосредственно на территории населенного пункта или на донской земле», — рассказала заместитель министра общего и профессионального образования Ростовской области Тамара Шевченко.
В ходе уроков школьники услышали о событиях Второй мировой и русско-японской войны, а также о подвигах Красной Армии на Дальнем Востоке.
Как рассказала замминистра общего и профессионального образования области Тамара Шевченко, перед уроком школьники скачали специальное приложение, в котором можно найти информацию о всех важных событиях и датах Второй мировой, в том числе о боях на Дальнем Востоке. Во время урока ученики смогли сыграть в игру-викторину по теме, в ходе которой отвечали на вопросы и проверяли свои знания.
Как поделилась ученица 11 класса школы № 5 Мария Гончарова, в ходе урока она узнала много нового и смогла обнаружить пробелы в своих знаниях. «Теперь я знаю, на что нужно сделать упор при дальнейшем изучении этой темы», — рассказала школьница.
Игру оценили и преподаватели, которые уверены, что она будет интересна и школьникам младше. Серию посвященных Второй мировой войне настольных игр Ростовская область получила по президентскому гранту. Использовать их будут во внеурочной деятельности, в планах создание игр по военным событиям региона.