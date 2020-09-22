Власти пообещали решить проблемы более 730 дольщиков в Ростовской области

Posted 22 сентября 2020, 06:35
Published 22 сентября 2020, 06:35
Modified 18 сентября 2022, 10:50
Updated 18 сентября 2022, 10:50
Эта информация прозвучала на заседании, которое провел заместитель губернатора Виктор Вовк. Участниками стали представители администраций нескольких городов, в том числе Таганрога, Ростова, Азова.
Стало известно, что в реестре проблемных объектов находятся 97 домов. Права 731 дольщика восстановят до конца года.
«Главам муниципалитетов нужно актуализировать региональный план-график и усилить работу в этом направлении. Люди должны четко понимать, в какие сроки будут решены их проблемы, — заявил заместитель губернатора.
Добавим, что проблемные дома в том числе находятся на Володарского и Портовой в Ростове.