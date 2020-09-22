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Posted 22 сентября 2020, 06:35

Published 22 сентября 2020, 06:35

Modified 18 сентября 2022, 10:50

Updated 18 сентября 2022, 10:50

Власти пообещали решить проблемы более 730 дольщиков в Ростовской области

Власти пообещали решить проблемы более 730 дольщиков в Ростовской области

22 сентября 2020, 06:35
Фото: Медиахолдинг1Mi.
В Ростовской области в 2020 году будут восстановлены права 731 обманутого дольщика, сообщили в правительстве региона.

Эта информация прозвучала на заседании, которое провел заместитель губернатора Виктор Вовк. Участниками стали представители администраций нескольких городов, в том числе Таганрога, Ростова, Азова.

Стало известно, что в реестре проблемных объектов находятся 97 домов. Права 731 дольщика восстановят до конца года.

«Главам муниципалитетов нужно актуализировать региональный план-график и усилить работу в этом направлении. Люди должны четко понимать, в какие сроки будут решены их проблемы, — заявил заместитель губернатора.

Добавим, что проблемные дома в том числе находятся на Володарского и Портовой в Ростове.

Ранее оставшиеся без дома дольщики выставили Ждунов перед правительством Ростовской области.

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