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Posted 20 октября 2020, 07:55

Published 20 октября 2020, 07:55

Modified 24 декабря, 18:22

Updated 24 декабря, 18:22

Скульптуру «Толстый и тонкий» в Таганроге повредили туристы

20 октября 2020, 07:55
В Таганроге для проведения реставрации демонтировали часть скульптуры «Толстый и тонкий», сообщили в городской администрации.

«19 октября была обнаружена поврежденной скульптура „Толстый и тонкий“, установленная возле музея „Лавка Чеховых“ в 2010 году», — сказано в сообщении.

Вторую, более массивную часть скульптуры, демонтируют с использованием техники. Завершить реконструкцию планируют до конца текущего года.

Горожане решили, что скульптуру испортили вандалы, но в администрации заявили, что виной тому большой интерес со тороны туристов. «Каждый второй хочет сделать фото на память у „Толстого и тонкого“, „потереться носом“ о чеховских героев, поэтому такие последствия», — приводит комментарий властей DonDay.ru.

Ранее в Ростовской области взяли под охрану более десятка объектов культурного наследия.

#Общество#Новости
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