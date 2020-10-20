Скульптуру «Толстый и тонкий» в Таганроге повредили туристы

Posted 20 октября 2020, 07:55
Published 20 октября 2020, 07:55
Modified 24 декабря, 18:22
Updated 24 декабря, 18:22
«19 октября была обнаружена поврежденной скульптура „Толстый и тонкий“, установленная возле музея „Лавка Чеховых“ в 2010 году», — сказано в сообщении.
Вторую, более массивную часть скульптуры, демонтируют с использованием техники. Завершить реконструкцию планируют до конца текущего года.
Горожане решили, что скульптуру испортили вандалы, но в администрации заявили, что виной тому большой интерес со тороны туристов. «Каждый второй хочет сделать фото на память у „Толстого и тонкого“, „потереться носом“ о чеховских героев, поэтому такие последствия», — приводит комментарий властей DonDay.ru.