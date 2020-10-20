Скульптуру «Толстый и тонкий» в Таганроге повредили туристы

Горожане решили, что скульптуру испортили вандалы, но в администрации заявили, что виной тому большой интерес со тороны туристов. «Каждый второй хочет сделать фото на память у „Толстого и тонкого“, „потереться носом“ о чеховских героев, поэтому такие последствия», — приводит комментарий властей DonDay.ru.