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Posted 20 октября 2020, 18:50

Published 20 октября 2020, 18:50

Modified 24 декабря, 18:22

Updated 24 декабря, 18:22

В Ростовской области назвали причину роста заболеваемости коронавирусом

20 октября 2020, 18:50
В Ростовской области рост заболеваемости коронавирусом связан с увеличением числа больных в крупных городах, сообщили в пресс-службе правительства региона.

Напомним, что за последние сутки заразились 290 человек и 261 пациент вылечился. Умерли за это время 13 пациентов с хроническими заболеваниями.

За весь период зарегистрировали 27175 случаев заболевания. Скончались 677 зараженных.

«Очаговых фактов не выявлено. Рост произошел за счет увеличения случаев инфицирования по крупным городам», — уточнили в пресс-службе.

Ранее жительница Ростова рассказала, как переболела коронавирусом.

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