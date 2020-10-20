В Ростовской области назвали причину роста заболеваемости коронавирусом

Posted 20 октября 2020, 18:50
Published 20 октября 2020, 18:50
Modified 24 декабря, 18:22
Updated 24 декабря, 18:22
Напомним, что за последние сутки заразились 290 человек и 261 пациент вылечился. Умерли за это время 13 пациентов с хроническими заболеваниями.
За весь период зарегистрировали 27175 случаев заболевания. Скончались 677 зараженных.
«Очаговых фактов не выявлено. Рост произошел за счет увеличения случаев инфицирования по крупным городам», — уточнили в пресс-службе.
Ранее жительница Ростова рассказала, как переболела коронавирусом.