rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 21 октября 2020, 08:00

Published 21 октября 2020, 08:00

Modified 24 декабря, 18:22

Updated 24 декабря, 18:22

В Ростовской области за сутки выявили 292 случая коронавируса

21 октября 2020, 08:00
В Ростовской области за сутки число заболевших коронавирусом выросло на 292 человека, сообщили в правительстве региона.

Выздоровели за этот период 434 пациента. Сейчас на 100 тысяч местных жителей приходятся 653 случая заболевания.

Новые заболевшие проживают в 32 городах и районах, в том числе Ростове, Шахтах, Таганроге. В больницах остаются 2155 пациентов, к аппаратам ИВЛ подключен 151 человек.

«Скончались за сутки 13 зараженных, в том числе десять женщин в возрасте от 48 до 85 лет. За весь период умерли 690 человек», — сказано в сообщении.

За весь период заразились 27467 человек, вылечились 21889 зараженных. Ранее ростовчанка рассказала, как переболела коронавирусом.

#Общество#Новости
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт rostovgazeta.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «RostovGazeta». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74128 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Mиpoнoв Гpигopий Юpьeвич

Телефон: +7 985 271-59-30  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Региональный директор: Светлана Статовая, +7(966) 206-73-74, [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика