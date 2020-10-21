В Ростовской области за сутки выявили 292 случая коронавируса

Posted 21 октября 2020, 08:00
Published 21 октября 2020, 08:00
Modified 24 декабря, 18:22
Updated 24 декабря, 18:22
Выздоровели за этот период 434 пациента. Сейчас на 100 тысяч местных жителей приходятся 653 случая заболевания.
Новые заболевшие проживают в 32 городах и районах, в том числе Ростове, Шахтах, Таганроге. В больницах остаются 2155 пациентов, к аппаратам ИВЛ подключен 151 человек.
«Скончались за сутки 13 зараженных, в том числе десять женщин в возрасте от 48 до 85 лет. За весь период умерли 690 человек», — сказано в сообщении.
За весь период заразились 27467 человек, вылечились 21889 зараженных. Ранее ростовчанка рассказала, как переболела коронавирусом.