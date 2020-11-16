Ростовскому «революционеру» отказали в УДО из-за незаправленной постели

Posted 16 ноября 2020, 10:49
Published 16 ноября 2020, 10:49
Modified 24 декабря, 18:16
Updated 24 декабря, 18:16
В ходе пресс-конференции ростовчанка рассказала, что сотрудники колонии не разрешают ей свидания с с сыном и даже отказываются передавать ему учебники, чтобы он мог продолжать свое образование. Кроме того, Яну не дают ознакомиться с материалами его же личного дела.
В условно-досрочном освобождении юноше также было отказано из-за 250 «нарушений». По словам Надежды Сидоровой, среди них такие проступки, как незаправленная кровать. Мать ростовского «революционера» считает отказ незаконным и намеревается обжаловать его.
Она также отметила, что другому фигуранту дела Владу Мордасов также, скорее всего, будет отказано в УДО. Рассмотрение его заявление состоится уже в четверг, 19 ноября. Если адвокатам не удастся добиться досрочного освобождения, юноши выйдут на свободу только в ноябре 2021 года.
Напомним, что Яна Сидорова и Владислава Мордасова приговорили к шести годам за «подготовку массовых беспорядков», по версии следствия, осужденные готовили переворот в России. Ребят задержали в ноябре 2017 года. На тот момент Сидорову было 18 лет, а Мордасову исполнился 21 год.
В июле 2020 года Верховный суд смягчил наказание фигурантам «ростовского дела».