Ростовскому «революционеру» отказали в УДО из-за незаправленной постели

В ходе пресс-конференции ростовчанка рассказала, что сотрудники колонии не разрешают ей свидания с с сыном и даже отказываются передавать ему учебники, чтобы он мог продолжать свое образование. Кроме того, Яну не дают ознакомиться с материалами его же личного дела.