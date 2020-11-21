Меч Фемиды: почему ростовские отельеры конфликтуют с защитниками инвалидов

«Мы удивились, потому что небольшие отели на 15 номеров никогда не подлежали особым требованиям. Эти гостиницы были сданы в эксплуатацию задолго до появления закона об обеспечении доступной среды. Да и за все время существования, в них ни разу не поступал запрос на размещение маломобильных граждан, - сообщает глава Ассоциации профессионалов индустрии гостеприимства Ростовской области Елена Папиж. - В прошлом году мы посещали ликбез для отельеров, организованный при поддержке Департамента экономики города Ростова. Там были озвучены требования по общедоступной среде, но они относятся к объектам социальной инфраструктуры. Юристы нашей Ассоциации сделали вывод, что вновь строящимся гостиницам придется включать в проект строительства все требования по обеспечению доступной среды. Но многие здания введены в эксплуатацию задолго до принятия этого закона, поэтому - они руководствуются паспортами объектов».