Меч Фемиды: почему ростовские отельеры конфликтуют с защитниками инвалидов

Эксперты отмечают: возник он не пустом месте. Под благими намерениями может скрываться некая финансовая заинтересованность. В вопросах разногласий между отельерами и защитниками прав инвалидов разбирался корреспондент RostovGazeta.
Начало положено
Организация «Фемида» появилась в Ростове в прошлом году. В числе основных целей и задач компания выбрала направление по поддержке прав инвалидов.
«Цель хорошая, но дьявол, как говорится, кроется в мелочах. Сегодня все гостиницы Кировского района получили уведомления о том, что у них будут проходить проверки по соблюдению прав инвалидов по заявлению некой РОО «Фемида», то есть вы понимаете: никакой инвалид не пострадал, а организация написала заявления в контролирующие органы с требованием о проверке», - прокомментировал в на своей странице в социальной сети омбудсмен Ростовский области по защите прав предпринимателей Олег Дереза.
Первые замечания с предписанием о несоблюдении требований по доступности инвалидов к объектам получили отели Советского района. Выяснилось, что их посетила мониторинговая группа под эгидой проверки соблюдения масочного режима. В составе группы были представители не только МВД и Роспотребнадзора, но и прокуратуры. По итогам проверки отельеры получили замечание. Им было выписано предписание о несоблюдении требований по обеспечению доступной среды для маломобильных групп населения.
«Мы удивились, потому что небольшие отели на 15 номеров никогда не подлежали особым требованиям. Эти гостиницы были сданы в эксплуатацию задолго до появления закона об обеспечении доступной среды. Да и за все время существования, в них ни разу не поступал запрос на размещение маломобильных граждан, - сообщает глава Ассоциации профессионалов индустрии гостеприимства Ростовской области Елена Папиж. - В прошлом году мы посещали ликбез для отельеров, организованный при поддержке Департамента экономики города Ростова. Там были озвучены требования по общедоступной среде, но они относятся к объектам социальной инфраструктуры. Юристы нашей Ассоциации сделали вывод, что вновь строящимся гостиницам придется включать в проект строительства все требования по обеспечению доступной среды. Но многие здания введены в эксплуатацию задолго до принятия этого закона, поэтому - они руководствуются паспортами объектов».
Богиня правосудия
По словам отельеров, обнаружив отсутствие доступной среды в некоторых отелях города, «Фемида» направила обращение в прокуратуру. Дескать, в августе-сентябре компания-защитница людей с ограниченными возможностями совместно планировала провести обучающий семинар для маломобильных групп населения, но так и не нашла в Ростове отели для размещения 33 участников, в числе которых 12 инвалидов на креслах-колясках. В обращении в прокуратуру также было указано, что гостиничном комплексе города, а именно, в частных гостиницах Советского района отсутствует доступная среда для инвалидов и соответствующая документация по ней.
«Суть в том, что сейчас все гостиницы должны сделать так называемые Паспорта доступности, документ, который удостоверяет, что на данном объекте все доступно для инвалидов», - поясняет Олег Дереза.
«Но если здание изначально было построено без соблюдения норм и правил для обеспечения доступной среды, как сможет наличие паспорта помочь маломобильному гражданину попасть в гостиницу, которая изначально не планировалась для размещения колясочников, и строилась даже без лифта?», - недоумевает Елена Папиж.
Отельеры возражают: в донской столице существует много современных гостиничных комплексов, в которых предусмотрены все возможности для размещения гостей с ограниченными возможностями. Эти здания построены согласно всем современным нормам, и требования для создания доступной среды для маломобильных групп населения закладывались еще на этапе разработки проекта. Однако воспользоваться их услугами для размещения участников семинара почему-то не захотели.
Отельеры подчеркивают, что если законодательно необходимо, то они готовы сделать паспорта объекта социальной инфраструктуры. Но сегодня для этого нет никакой возможности.
«Вторая волна пандемии негативно сказалась на гостиничном бизнесе. Туризма нет, отели стоят пустыми, рестораны ограничены во времени. Руководители отельного бизнеса ищут любую возможность для того, чтобы оплатить коммуналку, выплатить заработные платы сотрудникам, и хоть как-то дотянуть до весны, - говорит Елена Папиж.
История в деталях
Владельцы отелей рассказали: разработкой и выдачей паспортов ОСИ занимается фирма «Жизнь без границ». Компанией, по словам отельеров, руководит Ольга Мицих. Фирма якобы является дочерним предприятия «Фемиды», которое возглавляет Леонид Прокопьев.
«Не могу в официальном пространстве провести параллели во избежание обвинений, но я уверен, что мой читатель в них и не нуждается. Все это очень противно. Права инвалидов должны защищаться, это, я считаю индикатор самосознания общества, но согласитесь это все плохо выглядит!», - подчеркивает Дереза.
Эксперты дополняют, что в законодательном поле обнаружен серьезный пробел, которым сегодня пытаются воспользоваться представители общества, прикрываясь благой целью — помощью маломобильным группам населения.
Ассоциация отельеров РО опросила руководителей гостиниц для сбора статистических данных по размещению в отелях Ростова лиц с ограниченными возможностями. Всего было зафиксировано 4 отеля, в которых за несколько последних лет останавливались маломобильные граждане.
Получить оперативный комментарий в прокуратуре Ростовской области о проведении проверок по факту выявления в гостиницах нарушений в организации доступной среды для инвалидов RostovGazeta не удалось.
«Мы до последнего будем отстаивать интересы тех отельеров, кто уже получил предписания. Пока это только две гостиницы Ростова, но нет никакой гарантии, что это «делопроизводство» не прекратится», - отмечает Папиж.
По ее словам, судебной практики по таким вопросам в Ростовской области пока нет. В картотеке судебных заседаний был выявлен лишь один подобный случай в Новосибирске. И дело выиграл отельер.