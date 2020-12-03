Информационным партнером премии «Искра Юга 2020» выступит медиахолдинг 1MI

«Мы всецело поддерживаем организаторов в деле повышения качества журналистики и контента в СМИ. Региональные медиа — большая сила, они не только отражают существующую повестку, но и, что особенно важно, формируют и транслируют общественное мнение о тех или иных событиях в регионе. Это серьезная ответственность перед аудиторией. Гораздо более серьезная, чем в больших федеральных СМИ. Мы постоянно стремимся к повышению качества наших материалов, стараемся быть объективными и полезными нашим читателям. А участие в конкурсах и премиях — отличная возможность показать то, что нам кажется наиболее удачным, посмотреть на работы коллег, научиться чему-то новому. Наши южные редакции уже готовят заявки, а мы, конечно, будем за них болеть» — рассказал генеральный директор холдинга 1MI Федор Щербаков.