Информационным партнером премии «Искра Юга 2020» выступит медиахолдинг 1MI

Posted 3 декабря 2020, 09:21
Published 3 декабря 2020, 09:21
Modified 18 сентября 2022, 11:07
Updated 18 сентября 2022, 11:07
Целью премии является повышение популярности качественных СМИ, ежегодно соискатели присылают не менее 300 работ из 80-90 редакций.
Премия помогает журналистам Южного и Северо-Кавказского федеральных округов обменяться опытом, повысить свои профессиональные навыки и найти новых партнеров и единомышленников.
Организатором премии выступает аналитический центр «Эксперт Юг», а цифровым партнером ПАО «Ростелеком».
Свои работы могут присылать авторы и группы авторов, которые представляют юридические лица — газеты, журналы и онлайн СМИ южных регионов. Ежегодно в премии участвуют два издания холдинга — RostovGazeta и NewsTracker.
«Мы всецело поддерживаем организаторов в деле повышения качества журналистики и контента в СМИ. Региональные медиа — большая сила, они не только отражают существующую повестку, но и, что особенно важно, формируют и транслируют общественное мнение о тех или иных событиях в регионе. Это серьезная ответственность перед аудиторией. Гораздо более серьезная, чем в больших федеральных СМИ. Мы постоянно стремимся к повышению качества наших материалов, стараемся быть объективными и полезными нашим читателям. А участие в конкурсах и премиях — отличная возможность показать то, что нам кажется наиболее удачным, посмотреть на работы коллег, научиться чему-то новому. Наши южные редакции уже готовят заявки, а мы, конечно, будем за них болеть» — рассказал генеральный директор холдинга 1MI Федор Щербаков.
«Наши издания уже участвовали в конкурсе ранее и не без успеха. В этом году две наши редакции — Rostovgazeta и Newstracker — выставляют свои лучшие расследования, аналитику, репортажи, посвященные событиям в Ростовской области, Ставропольском крае и республиках Северного Кавказа. За этот год наши СМИ заметно выросли в качестве, но и медиарынок юга России развивается динамично, повестка последнего времени объективно располагает к росту аудитории СМИ. Так что мы ожидаем, что на конкурсе будет представлено много хороших работ, он обещает быть интересным, а борьба за премии в номинациях — напряженной», — поддержал контент-директор холдинга 1MI Александр Егоров.
Заявку на соискание премии можно направить на почту iskra@expertsouth.ru до 30 декабря, подробнее о конкурсе на сайте http://iskra.expertsouth.ru.
Из-за пандемии все мероприятия, кроме церемонии награждения, пройдут в режиме онлайн.