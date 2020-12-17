Рост цен на продукты в Ростовской области прокомментировал Путин

Posted 17 декабря 2020, 19:14
Published 17 декабря 2020, 19:14
Modified 1 октября, 14:26
Updated 1 октября, 14:26
Главный редактор одного из изданий поинтересовалась у главы государства, почему при рекордном урожае в этом году продолжают расти цены. Она уточнила, что стоимость продуктов ее удивляет и спросила у президента, в чем может быть проблема.
Путин ответил, что цены связаны с конъюнктурой на мировом рынке. Он привел в пример сахар, которого оказалось достаточно для внутреннего потребления.
«На внешних рынках цены на сахар начали увеличиваться, в результате его повезли на экспорт. Внутренние цены начали подтягивать к тому, что есть на мировых рынках», — заявил президент.
По его словам, экспорт никак не должен отражаться на людях. Также Путин ответил на вопрос из Ростова о Донбассе.