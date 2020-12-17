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Posted 17 декабря 2020, 19:14

Published 17 декабря 2020, 19:14

Modified 1 октября, 14:26

Updated 1 октября, 14:26

Рост цен на продукты в Ростовской области прокомментировал Путин

17 декабря 2020, 19:14
Президент России Владимир Путин выразил свое мнение по поводу роста цен на продукты питания в Ростовской области, прозвучало во время пресс-конференции.

Главный редактор одного из изданий поинтересовалась у главы государства, почему при рекордном урожае в этом году продолжают расти цены. Она уточнила, что стоимость продуктов ее удивляет и спросила у президента, в чем может быть проблема.

Путин ответил, что цены связаны с конъюнктурой на мировом рынке. Он привел в пример сахар, которого оказалось достаточно для внутреннего потребления.

«На внешних рынках цены на сахар начали увеличиваться, в результате его повезли на экспорт. Внутренние цены начали подтягивать к тому, что есть на мировых рынках», — заявил президент.

По его словам, экспорт никак не должен отражаться на людях. Также Путин ответил на вопрос из Ростова о Донбассе.

#Экономика#Новости
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