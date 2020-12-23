rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 23 декабря 2020, 12:12

Published 23 декабря 2020, 12:12

Modified 18 сентября 2022, 11:13

Updated 18 сентября 2022, 11:13

Первую крупную солнечную электростанцию построят в Ростовской области

Первую крупную солнечную электростанцию построят в Ростовской области

23 декабря 2020, 12:12
Фото: Медиахолдинг1Mi.
Проекты по строительству солнечных электростанций рассматривают в Ростовской области, сообщил глава регионального минпромэнерго Игорь Сорокин.

«Нами уже проводились предварительные рабочие встречи с представителями компаний и организаций, которые готовы инвестировать в развитие солнечной энергетики на Дону», — сказал Сорокин.

Климатические особенности позволяют региону использовать солнечную энергию, до конца марта в области проведут конкурсы по выбору инвесторов для реализации проектов. Первая из крупных солнечных электростанций будет мощностью 30 МВт и стоимостью порядка 2,5 миллиарда рублей.

ПОд размещение солнечных электростанций рассматривают территории восточных, юго-восточных и южных районов с наибольшим количеством солнечных дней.

Кроме того, к 2023 году в области планируют построить восемь ветропарков общей мощностью более 700 Мегаватт.

Материалы по теме
Завершили монтаж первой «башни» Сулинской ветряной электростанции
#Экономика#Новости
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт rostovgazeta.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «RostovGazeta». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74128 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Mиpoнoв Гpигopий Юpьeвич

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  +7 985 271-59-30

Электронный адрес:  info@rostovgazeta.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Региональный директор: Светлана Статовая, +7(966) 206-73-74, statovaya@1mi.media

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика