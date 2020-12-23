Первую крупную солнечную электростанцию построят в Ростовской области

Posted 23 декабря 2020, 12:12
Published 23 декабря 2020, 12:12
Modified 18 сентября 2022, 11:13
Updated 18 сентября 2022, 11:13
«Нами уже проводились предварительные рабочие встречи с представителями компаний и организаций, которые готовы инвестировать в развитие солнечной энергетики на Дону», — сказал Сорокин.
Климатические особенности позволяют региону использовать солнечную энергию, до конца марта в области проведут конкурсы по выбору инвесторов для реализации проектов. Первая из крупных солнечных электростанций будет мощностью 30 МВт и стоимостью порядка 2,5 миллиарда рублей.
ПОд размещение солнечных электростанций рассматривают территории восточных, юго-восточных и южных районов с наибольшим количеством солнечных дней.
Кроме того, к 2023 году в области планируют построить восемь ветропарков общей мощностью более 700 Мегаватт.