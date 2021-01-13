Компания-банкрот потребовала с «Ростовского электрометаллургического завода» 3,7 млрд

ООО «Ростовский электрометаллургический заводъ» создано в 2004 году. Предприятие занималось производством стали в слитках. В марте 2020 года стало известно о продаже имущественного комплекса РЭМЗ компании из Новороссийска за 6,5 миллиарда рублей. «Новороссийский прокатный завод» выкупил предприятие в Шахтах, а также металлообрабатывающее оборудование, комплектующие, инструменты и другое имущество.