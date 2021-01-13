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Компания-банкрот потребовала с «Ростовского электрометаллургического завода» 3,7 млрд

13 января 2021, 04:26
Фото: remzltd.ru
ООО «Строй Девелопмент», зарегистрированная в Москве, потребовала от ООО «Ростовский электрометаллургический заводъ» возврата 3,7 миллиарда рублей, говорится в документах Единого федерального реестра сведений о банкротстве.

Московская фирма потребовала от РЭМЗ эти деньги на основании договора об уступке прав требований от 2017 года и договора о залоге зданий, сооружений завода и аренды земельного участка, который заключили компании в 2014 году.

Из информации в системе СПАРК известно, что ООО «Строй Девелопмент» зарегистрировано в Москве в 2016 году. В качестве основного вида деятельности указано управление недвижимым имуществом. Компания принадлежит владельцу «Ростовстальбетона» Алексею Белоозерову. В настоящее время организация находится в процедуре банкротства.

ООО «Ростовский электрометаллургический заводъ» создано в 2004 году. Предприятие занималось производством стали в слитках. В марте 2020 года стало известно о продаже имущественного комплекса РЭМЗ компании из Новороссийска за 6,5 миллиарда рублей. «Новороссийский прокатный завод» выкупил предприятие в Шахтах, а также металлообрабатывающее оборудование, комплектующие, инструменты и другое имущество.

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