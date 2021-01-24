Гостиницу за 160 млн руб выставили на продажу в Ростове

Четырехэтажное здание пытаются продать за 160 миллионов рублей. Его площадь составляет 3 тысячи квадратных метров.
На первом этаже располагается ресторан на 150 мест, в помещении был проведен ремонт. На втором и третьем этажах находится гостиница на 31 место, на четвертом — хостел.
«В комплекс входит сауна с бассейном. Есть две бани на дровах и общая баня на 50 человек», — написал продавец.
О причинах продажи информации нет. Ранее суд обязал бизнесмена в Ростове продать землю для строительства моста на Малиновского.