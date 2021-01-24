rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Гостиницу за 160 млн руб выставили на продажу в Ростове

24 января 2021, 19:40
Фото: avito.ru
В Ростове-на-Дону в продаже появилась гостиница на улице Текучева, объявление размещено на сайте Avito.

Четырехэтажное здание пытаются продать за 160 миллионов рублей. Его площадь составляет 3 тысячи квадратных метров.

На первом этаже располагается ресторан на 150 мест, в помещении был проведен ремонт. На втором и третьем этажах находится гостиница на 31 место, на четвертом — хостел.

«В комплекс входит сауна с бассейном. Есть две бани на дровах и общая баня на 50 человек», — написал продавец.

О причинах продажи информации нет. Ранее суд обязал бизнесмена в Ростове продать землю для строительства моста на Малиновского.

Материалы по теме
Гостиницы Ростова не подходят под реабилитационные центры пациентов с COVID-19Бизнес-центр и гостиницу построят в Ростове рядом с главным автовокзалом
#Новости#Общество
Подпишитесь
Житель в Ростовской области умер после укуса кошки
Сегодня, 10:31
В Ростове трехлетний ребенок выжил после падения с шестого этажа
Сегодня, 11:22
«Приятно, что нас слышат»: ростовчане рады отмене масштабных гуляний на Новый год
Сегодня, 11:21
Аэропорт Платов в Ростове подготовили к работе в осенне-зимний период
Сегодня, 11:19
Первые грузовики из Крыма через Мариуполь добрались до Ростовской области
Сегодня, 11:13
Ростов и город Лусака в Замбии могут стать побратимами
Сегодня, 10:58