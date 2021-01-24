rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Вакцинация от ковида и мост на Малиновского интересовали на прошлой неделе ростовчан

24 января 2021, 14:37
Фото: pixabay.com
На прошлой неделе в Ростове-на-Дону стартовала вакцинация от коронавируса, а власти начали выкупать землю под строительство моста на Малиновского, подробнее в материале RostovGazeta.

Прививка от короны

В середине недели в Ростове началась массовая вакцинация от коронавируса и практически сразу же врачи начали отказываться от прививок. Не все медики обрадовались началу прививочной кампании, но отказаться от процедуры оказалось довольно сложно.

Врачи ковидного госпиталя на базе больницы № 20 составили список причин, по которым они не могут поучаствовать в вакцинации. Среди самых популярных «причин» планируемая беременность, а также поллиноз, панкреатит и язва, которые якобы есть у врачей.

Фото: pixabay.com

При этом главный врач областной клинической больницы Вячеслав Коробка первым сделал прививку и назвал отказы медиков от вакцинации безответственным поступком.

Первый блин комом

Стоит отметить, что начать вакцинацию, в срок в Ростовской области не получилось. Губернатор Ростовской области раскритиковал главу Минздрава за срыв вакцинации.

Фото: pixabay.com

В ответ министр уточнил, что возникли сложности, так как некоторые муниципалитеты передали заявки на небольшое количество препаратов, а больницы не предоставили информацию о закупке холодильников. Также причиной назвали и то, что не у всех есть возможность записаться на прививку через портал госуслуг.

Земли под мост

Также на неделе Арбитражный суд Ростовской области удовлетворил иск администрации Ростова-на-Дону, которая потребовала изъять у предпринимателя Аркадия Зятикова землю под строительство моста на улице Малиновского.

Фото: pixabay.com

По решению суда бизнесмен лишился имущественного права на участок № 87 площадью в 300 квадратных метров в СНТ «За мир». Предприниматель получит за участок компенсацию в размере 4,19 миллиона рублей, из которых 1,5 миллиона рублей является оплатой за землю, а 2,6 миллиона рублей — за понесенные убытки. Кроме того, мэрия оплатит бизнесмену расходы на оплату услуг эксперта в размере 28 тысяч рублей.

Землю изымают под строительство нового путепровода на Малиновского.

Материалы по теме
Сотни домов в Ростове останутся без света с 25 по 29 январяБольшую иву срубили возле Киномакса-Плазы в РостовеСо снега с дождем начнется новая неделя в Ростове
#Новости#Общество
Подпишитесь
Житель в Ростовской области умер после укуса кошки
Сегодня, 10:31
В Ростове трехлетний ребенок выжил после падения с шестого этажа
Сегодня, 11:22
«Приятно, что нас слышат»: ростовчане рады отмене масштабных гуляний на Новый год
Сегодня, 11:21
Аэропорт Платов в Ростове подготовили к работе в осенне-зимний период
Сегодня, 11:19
Первые грузовики из Крыма через Мариуполь добрались до Ростовской области
Сегодня, 11:13
Ростов и город Лусака в Замбии могут стать побратимами
Сегодня, 10:58