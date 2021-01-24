Вакцинация от ковида и мост на Малиновского интересовали на прошлой неделе ростовчан

Прививка от короны
В середине недели в Ростове началась массовая вакцинация от коронавируса и практически сразу же врачи начали отказываться от прививок. Не все медики обрадовались началу прививочной кампании, но отказаться от процедуры оказалось довольно сложно.
Врачи ковидного госпиталя на базе больницы № 20 составили список причин, по которым они не могут поучаствовать в вакцинации. Среди самых популярных «причин» планируемая беременность, а также поллиноз, панкреатит и язва, которые якобы есть у врачей.
При этом главный врач областной клинической больницы Вячеслав Коробка первым сделал прививку и назвал отказы медиков от вакцинации безответственным поступком.
Первый блин комом
Стоит отметить, что начать вакцинацию, в срок в Ростовской области не получилось. Губернатор Ростовской области раскритиковал главу Минздрава за срыв вакцинации.
В ответ министр уточнил, что возникли сложности, так как некоторые муниципалитеты передали заявки на небольшое количество препаратов, а больницы не предоставили информацию о закупке холодильников. Также причиной назвали и то, что не у всех есть возможность записаться на прививку через портал госуслуг.
Земли под мост
Также на неделе Арбитражный суд Ростовской области удовлетворил иск администрации Ростова-на-Дону, которая потребовала изъять у предпринимателя Аркадия Зятикова землю под строительство моста на улице Малиновского.
По решению суда бизнесмен лишился имущественного права на участок № 87 площадью в 300 квадратных метров в СНТ «За мир». Предприниматель получит за участок компенсацию в размере 4,19 миллиона рублей, из которых 1,5 миллиона рублей является оплатой за землю, а 2,6 миллиона рублей — за понесенные убытки. Кроме того, мэрия оплатит бизнесмену расходы на оплату услуг эксперта в размере 28 тысяч рублей.
Землю изымают под строительство нового путепровода на Малиновского.