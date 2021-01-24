Вакцинация от ковида и мост на Малиновского интересовали на прошлой неделе ростовчан

В ответ министр уточнил, что возникли сложности, так как некоторые муниципалитеты передали заявки на небольшое количество препаратов, а больницы не предоставили информацию о закупке холодильников. Также причиной назвали и то, что не у всех есть возможность записаться на прививку через портал госуслуг.