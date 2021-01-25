Больше 16 млн руб потратит Минприроды Ростовской области на новые машины

На эти цели было выделено более 16,5 миллиона рублей. Всего Министерство объявило два аукциона, по одному из которых планирует закупить 16 легковых автомобилей стоимостью не более 833,8 тысячи рублей. Машины должны быть пятиместными, полноприводными с механической коробкой передач, бензиновым двигателем, с гидроусилителем или электроусилителем руля. Максимальная сумма контракта составляет 13,34 миллиона рублей
На приобретение еще трех легковых авто Минприроды намерено потратить 3,19 миллиона рублей. Каждый автомобиль, стоимостью не выше 1 миллиона 66 тысяч рублей должен быть оснащен кондиционером, подушками безопасности, наружными зеркалами заднего вида с электроприводом и подогревом. Все три автомобили должны быть в кузове кроссовер.
Учитывая Постановление РФ от 30 апреля 2020, ограничивающее допуск промышленных товаров, происходящих из иностранных государств, для целей осуществления закупок для государственных и муниципальных нужд, вероятнее всего речь идет о приобретении автомобилей российского производства.
Ранее стало известно, что Больница имени Семашко в Ростове арендует десять автомобилей с водителями для своих врачей.