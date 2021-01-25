Больше 16 млн руб потратит Минприроды Ростовской области на новые машины

На эти цели было выделено более 16,5 миллиона рублей. Всего Министерство объявило два аукциона, по одному из которых планирует закупить 16 легковых автомобилей стоимостью не более 833,8 тысячи рублей. Машины должны быть пятиместными, полноприводными с механической коробкой передач, бензиновым двигателем, с гидроусилителем или электроусилителем руля. Максимальная сумма контракта составляет 13,34 миллиона рублей