Новая городская больница появится в Ростове

Как рассказал губернатор, в области много делают для развития системы здравоохранения — закупают новое оборудование и спецавтомобили, создают условия для работы врачей. Но останавливаться на этом власти не собираются, в планах два больших проекта: детский хирургический центр и новая городская центральная больница.