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Новая городская больница появится в Ростове

9 февраля 2021, 07:05
Фото: donland.ru
В Ростове-на-Дону планируют создать новую центральную городскую больницу, сообщил губернатор Ростовской области Василий Голубев в программе «О главном».

Как рассказал губернатор, в области много делают для развития системы здравоохранения — закупают новое оборудование и спецавтомобили, создают условия для работы врачей. Но останавливаться на этом власти не собираются, в планах два больших проекта: детский хирургический центр и новая городская центральная больница.

По словам главы губернатора, строительство новой ЦГБ в большей степени проект муниципалитета, но без поддержки областных врачей город сам не справится. Когда именно планируют приступить к разработке проекта новой городской больницы, Голубев не сообщил.

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