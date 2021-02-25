Более 13,5 млн рублей требуют с «ТНС Энерго Ростова-на-Дону»

Posted 25 февраля 2021, 09:52
Published 25 февраля 2021, 09:52
Modified 18 сентября 2022, 11:27
Updated 18 сентября 2022, 11:27
Исковое заявление подало ПАО «Россети ЮГ», заседание назначили на 18 марта. Подробности дела и причины подачи иска не сообщаются.
Ранее «ТНС энерго Ростов-на-Дону» незаконно отключила электричество в доме женщины-инвалида. Ростовчанка регулярно проходит лечение в стационарах и не может вовремя оплачивать счета за электроэнергию. Из-за образовавшегося долга свет в доме инвалида отключили на несколько месяцев, после чего женщина обратилась в суд.
Кировский районный суд Ростова признал действия «ТНС энерго Ростов-на-Дону» незаконными и взыскал с компании пять тысяч рублей.