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Posted 25 февраля 2021, 09:52

Published 25 февраля 2021, 09:52

Modified 18 сентября 2022, 11:27

Updated 18 сентября 2022, 11:27

Более 13,5 млн рублей требуют с «ТНС Энерго Ростова-на-Дону»

Более 13,5 млн рублей требуют с «ТНС Энерго Ростова-на-Дону»

25 февраля 2021, 09:52
Фото: Медиахолдинг1Mi.
Иск на 13,5 миллиона рублей к ПАО «ТНС Энерго Ростова-на-Дону» принял Арбитражный суд Ростовской области.

Исковое заявление подало ПАО «Россети ЮГ», заседание назначили на 18 марта. Подробности дела и причины подачи иска не сообщаются.

Ранее «ТНС энерго Ростов-на-Дону» незаконно отключила электричество в доме женщины-инвалида. Ростовчанка регулярно проходит лечение в стационарах и не может вовремя оплачивать счета за электроэнергию. Из-за образовавшегося долга свет в доме инвалида отключили на несколько месяцев, после чего женщина обратилась в суд.

Кировский районный суд Ростова признал действия «ТНС энерго Ростов-на-Дону» незаконными и взыскал с компании пять тысяч рублей.

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#Экономика#Новости
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