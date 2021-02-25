Более 13,5 млн рублей требуют с «ТНС Энерго Ростова-на-Дону»

Ранее «ТНС энерго Ростов-на-Дону» незаконно отключила электричество в доме женщины-инвалида. Ростовчанка регулярно проходит лечение в стационарах и не может вовремя оплачивать счета за электроэнергию. Из-за образовавшегося долга свет в доме инвалида отключили на несколько месяцев, после чего женщина обратилась в суд.