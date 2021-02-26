Имущество осужденного экс-депутата в Новочеркасске продали за копейки

Так, на улице Крылова два нежилых помещения ушли за 13,4 тысячи рублей. Победителем стала Маргарита Кравецъ. Небольшое помещение площадью 2,2 квадратных метра приобрел Расул Гасанов. Она заплатил за него две тысячи рублей.