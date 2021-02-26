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Posted 26 февраля 2021, 06:45

Published 26 февраля 2021, 06:45

Modified 18 сентября 2022, 11:29

Updated 18 сентября 2022, 11:29

Имущество осужденного экс-депутата в Новочеркасске продали за копейки

26 февраля 2021, 06:45
В Ростовской области частично реализовали имущество бывшего депутата Александра Андрющенко из Новочеркасска, который был осужден, сообщает Единый федеральный реестр сведений о банкротстве.

Так, на улице Крылова два нежилых помещения ушли за 13,4 тысячи рублей. Победителем стала Маргарита Кравецъ. Небольшое помещение площадью 2,2 квадратных метра приобрел Расул Гасанов. Она заплатил за него две тысячи рублей.

Некоторые торги признали несостоявшимися, так как отсутствовали заявки. В продаже остаются еще несколько помещений с небольшой стоимостью.

Напомним, что бывшего депутата осудили на три года условно за мошенничество в особо крупном размере. Ущерб оценили в 18 миллионов рублей.

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#Экономика#Новости
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