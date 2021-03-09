Крупнейший оператор АЗС из Ростова переехал в Санкт-Петербург

При этом организация сменила название на «Газонефтепродукт сеть» («ГНП сеть»). В 2019 году выручка компании составила 72,3 миллиарда рублей, что соответствовало четвертому месту в регионе. Добавим, что она управляет 486 заправками «Газпрома» в нескольких регионах страны. Головной офис располагался в Ростове.