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Posted 9 марта 2021, 13:43

Published 9 марта 2021, 13:43

Modified 18 сентября 2022, 11:32

Updated 18 сентября 2022, 11:32

Крупнейший оператор АЗС из Ростова переехал в Санкт-Петербург

Крупнейший оператор АЗС из Ростова переехал в Санкт-Петербург

9 марта 2021, 13:43
Фото: Медиахолдинг1Mi.
Одна из крупнейших компаний Ростовской области «ГЭС Розница», управляющая сетью заправок «Газпром», переехала в Санкт-Петербург, пишет «Город N».

При этом организация сменила название на «Газонефтепродукт сеть» («ГНП сеть»). В 2019 году выручка компании составила 72,3 миллиарда рублей, что соответствовало четвертому месту в регионе. Добавим, что она управляет 486 заправками «Газпрома» в нескольких регионах страны. Головной офис располагался в Ростове.

Отмечается, что в самой компании комментировать эту информацию не стали. Всего же в офисе работали около 400 человек.

До этого донской регион покинул головной офис «Донаэродорстрой». Ранее стало известно, что в Ростовской области создали условия для газифицикации больше 400 домов.

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