Крупнейший оператор АЗС из Ростова переехал в Санкт-Петербург

Posted 9 марта 2021, 13:43
Published 9 марта 2021, 13:43
Modified 18 сентября 2022, 11:32
Updated 18 сентября 2022, 11:32
При этом организация сменила название на «Газонефтепродукт сеть» («ГНП сеть»). В 2019 году выручка компании составила 72,3 миллиарда рублей, что соответствовало четвертому месту в регионе. Добавим, что она управляет 486 заправками «Газпрома» в нескольких регионах страны. Головной офис располагался в Ростове.
Отмечается, что в самой компании комментировать эту информацию не стали. Всего же в офисе работали около 400 человек.
До этого донской регион покинул головной офис «Донаэродорстрой». Ранее стало известно, что в Ростовской области создали условия для газифицикации больше 400 домов.