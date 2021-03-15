Птиц Дракул передала Ростовская область Московскому зоопарку

Птиц передал частный зоопарк в Шахтах, вид занесен в Международную красную книгу как близкий к угрозе исчезновения.
После прибытия попугаи месяц провели на карантине, сейчас их уже можно увидеть в в павильоне «Дом птиц». Птицы оказались дружелюбными и общительными и быстро подружились с ухаживающими за ними людьми.
Птицей Дракулой орлиных попугаев назвали за внешний вид: у них яркое черно-красное оперенье, напоминающее плащ с красным подбоем. В дикой природе они остались только в Новой Гвинее, в Московском зоопарке раньше таких попугаев не было.