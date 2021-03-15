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Птиц Дракул передала Ростовская область Московскому зоопарку

15 марта 2021, 12:55
Фото: mos.ru
Пара орлиных попугаев приехала в Московский зоопарк из Ростовской области, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

Птиц передал частный зоопарк в Шахтах, вид занесен в Международную красную книгу как близкий к угрозе исчезновения.

После прибытия попугаи месяц провели на карантине, сейчас их уже можно увидеть в в павильоне «Дом птиц». Птицы оказались дружелюбными и общительными и быстро подружились с ухаживающими за ними людьми.

Птицей Дракулой орлиных попугаев назвали за внешний вид: у них яркое черно-красное оперенье, напоминающее плащ с красным подбоем. В дикой природе они остались только в Новой Гвинее, в Московском зоопарке раньше таких попугаев не было.

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