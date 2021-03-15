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Ростовчане назвали провокаторами людей с вонючей водой

15 марта 2021, 09:45
Фото: vk.com/rostovnadonu
Жители Ростова-на-Дону перестали верить людям, которые жалуются на запах воды, сообщается в соцсети «ВКонтакте».

Ранее начали поступать массовые жалобы на то, что вода из-под кранов пахнет рыбой и стала зеленой. В «Ростовводоканале» людям посоветовали сменить реку, после чего в ситуацию вмешались власти. Губернатор Василий Голубев потребовал нормально отвечать ростовчанам и разобраться с проблемой в кратчайшие сроки.

После этого запустили в работу специальную установку, которая должна помочь с очисткой. Однако жалобы не прекратились.

Один из местных жителей опубликовал в Интернете видео, на котором показал раковину с черной водой. По его словам, на Шолохова лучше от запуска установки не стало.

Многие пользователи в комментариях назвали это бредом и не поверили в правдивость истории. «В раковину земли накидал или обувь помыл? Это провокаторы, видно же, что из крана течет прозрачная вода, а в раковине как смола», — заявили горожане.

«Бред какой-то, у меня дома вода идет чистая и без запаха», — написали местные жители.

«Я в этом доме живу, у меня вода чистая, но все равно фильтруем и кипятим», — сообщил ростовчанин.

Появились также комментарии, что проблема с запахом исчезла не полностью. Но в общей массе сообщений их оказалась не очень много.

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