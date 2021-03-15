Ростовчане назвали провокаторами людей с вонючей водой

Ранее начали поступать массовые жалобы на то, что вода из-под кранов пахнет рыбой и стала зеленой. В «Ростовводоканале» людям посоветовали сменить реку, после чего в ситуацию вмешались власти. Губернатор Василий Голубев потребовал нормально отвечать ростовчанам и разобраться с проблемой в кратчайшие сроки.
После этого запустили в работу специальную установку, которая должна помочь с очисткой. Однако жалобы не прекратились.
Один из местных жителей опубликовал в Интернете видео, на котором показал раковину с черной водой. По его словам, на Шолохова лучше от запуска установки не стало.
Многие пользователи в комментариях назвали это бредом и не поверили в правдивость истории. «В раковину земли накидал или обувь помыл? Это провокаторы, видно же, что из крана течет прозрачная вода, а в раковине как смола», — заявили горожане.
«Бред какой-то, у меня дома вода идет чистая и без запаха», — написали местные жители.
«Я в этом доме живу, у меня вода чистая, но все равно фильтруем и кипятим», — сообщил ростовчанин.
Появились также комментарии, что проблема с запахом исчезла не полностью. Но в общей массе сообщений их оказалась не очень много.