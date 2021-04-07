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Ростов оспорил в Верховном суде строительство гостиницы на месте кинотеатра «Россия»

7 апреля 2021, 08:01
Фото: pixino.com
Департамент имущественных отношений Ростова-на-Дону направил кассационную жалобу в Верховный суд РФ на постановление Арбитражного суда Северо-Кавказского округа, который подтвердил смену вида целевого использования участка на месте бывшего кинотеатра «Россия», следует из документов на сайте «Электронное правосудие».

Напомним, что в 2017 году собственник земельного участка, где раньше находился кинотеатр «Россия» ПАО «Киноконцертный комплекс «Роусь» заявило о планах строительства гостиницы и зарегистрировал назначение земли. Изначально на участке было разрешено размещение выставочных залов, театров, кинотеатров. Городские власти выступили против и попытались оспорить строительство гостиницы в суде, но проиграли.

Так, в феврале Арбитражный суд Северо-Кавказского округа оставил в силе решение первой инстанции, которая признала законной перерегистрацию участка земли в ЕГРН в парке имени Горького в Ростове-на-Дону. Теперь ДИЗО Ростова обратился в Верховный суд.

По информации СПАРК, инвестор проекта ПАО «Киноконцертный комплекс «Русь», которое является инвестором проекта, зарегистрировано в 2005 году. Основным видом деятельности компании является производство кинофильмов, видеофильмов и телевизионных программ. Собственниками компании являются Департамент имущественных отношений Ростова (25%) и ПАО «Ростдонавтовокзал» (75%). В начале марта 2021 года ДИЗО через суд потребовал ликвидировать «Киноконцертный комплекс «Русь».

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