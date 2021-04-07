Ростов оспорил в Верховном суде строительство гостиницы на месте кинотеатра «Россия»

Напомним, что в 2017 году собственник земельного участка, где раньше находился кинотеатр «Россия» ПАО «Киноконцертный комплекс «Роусь» заявило о планах строительства гостиницы и зарегистрировал назначение земли. Изначально на участке было разрешено размещение выставочных залов, театров, кинотеатров. Городские власти выступили против и попытались оспорить строительство гостиницы в суде, но проиграли.
Так, в феврале Арбитражный суд Северо-Кавказского округа оставил в силе решение первой инстанции, которая признала законной перерегистрацию участка земли в ЕГРН в парке имени Горького в Ростове-на-Дону. Теперь ДИЗО Ростова обратился в Верховный суд.
По информации СПАРК, инвестор проекта ПАО «Киноконцертный комплекс «Русь», которое является инвестором проекта, зарегистрировано в 2005 году. Основным видом деятельности компании является производство кинофильмов, видеофильмов и телевизионных программ. Собственниками компании являются Департамент имущественных отношений Ростова (25%) и ПАО «Ростдонавтовокзал» (75%). В начале марта 2021 года ДИЗО через суд потребовал ликвидировать «Киноконцертный комплекс «Русь».