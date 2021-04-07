Ростов оспорил в Верховном суде строительство гостиницы на месте кинотеатра «Россия»

Напомним, что в 2017 году собственник земельного участка, где раньше находился кинотеатр «Россия» ПАО «Киноконцертный комплекс «Роусь» заявило о планах строительства гостиницы и зарегистрировал назначение земли. Изначально на участке было разрешено размещение выставочных залов, театров, кинотеатров. Городские власти выступили против и попытались оспорить строительство гостиницы в суде, но проиграли.