В администрации Ростова признали, что не могут победить в войне с табачными ларьками

Как рассказал Руденко на заседании постоянной комиссии гордумы по инвестициям и торговле, сносить ларьки на частной земле власти не имеют права. В таких случаях просто выписывают штраф за торговлю табачными изделиями в нестационарных торговых объектах.
Если ларек расположен на муниципальной земле, то для сноса необходимо нанять подрядчика и отвезти разобранный ларек на место хранения. Хозяин киоска имеет право заплатить штраф, забрать ларек и установить его заново, что обычно и происходит.
Единственный выход — благоустройство территории, на которой ранее располагался табачный ларек, чтобы он не мог там встать физически.