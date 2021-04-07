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В администрации Ростова признали, что не могут победить в войне с табачными ларьками

7 апреля 2021, 17:39
Фото: pixabay.com
Власти Ростова-на-Дону с конца 2019 года не могут решить проблему табачных ларьков на городских улицах, сообщил исполняющий обязанности начальника управления торговли Олег Руденко.

Как рассказал Руденко на заседании постоянной комиссии гордумы по инвестициям и торговле, сносить ларьки на частной земле власти не имеют права. В таких случаях просто выписывают штраф за торговлю табачными изделиями в нестационарных торговых объектах.

Если ларек расположен на муниципальной земле, то для сноса необходимо нанять подрядчика и отвезти разобранный ларек на место хранения. Хозяин киоска имеет право заплатить штраф, забрать ларек и установить его заново, что обычно и происходит.

Единственный выход — благоустройство территории, на которой ранее располагался табачный ларек, чтобы он не мог там встать физически.

Ранее власти признали незаконной табачную лавку на Сержантова в Ростове.

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