Вторым человеком в ОПГ Карима Бабаева был задержанный глава Аксайского района

Организатором преступной группировки, которая, по версии следствия, отчуждала муниципальную землю и сдавала ее в аренду, выступал бизнесмен Бабаев, вторым человеком в банде, по информации 1rnd.ru, был Борзенко.
Кроме того, в банду входили и сыновья Бабаева, одного из которых арестовали в Сочи. Бабаев известный ростовский бизнесмен и меценат, в прошлом — инвестор клуба СКА-Ростов.
Напомним, Виталия Борзенко в понедельник 12 апреля задержали на отдыхе в Кисловодске и вместе с вещами доставили в Ростов.