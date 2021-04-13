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Вторым человеком в ОПГ Карима Бабаева был задержанный глава Аксайского района

13 апреля 2021, 08:04
Фото: aksayland.ru
Вторым в списке ОПГ Карима Бабаева значится действующий глава Аксайского района Виталий Борзенко, сообщил источник в силовых структурах Ростовской области.

Организатором преступной группировки, которая, по версии следствия, отчуждала муниципальную землю и сдавала ее в аренду, выступал бизнесмен Бабаев, вторым человеком в банде, по информации 1rnd.ru, был Борзенко.

Кроме того, в банду входили и сыновья Бабаева, одного из которых арестовали в Сочи. Бабаев известный ростовский бизнесмен и меценат, в прошлом — инвестор клуба СКА-Ростов.

Напомним, Виталия Борзенко в понедельник 12 апреля задержали на отдыхе в Кисловодске и вместе с вещами доставили в Ростов.

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