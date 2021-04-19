Жители Ростовской области смогут оформить гаражи в собственность по упрощенной схеме

В 2020 году в регионе числилось 760 гаражных кооперативов, в 150 из которых не оформлены права на землю. Частных же гаражей в области около 23 тысяч, из которых у девяти тысяч также не оформлены участки. Не попадут под «амнистию» подземные гаражи и признанные самостроями.