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Жители Ростовской области смогут оформить гаражи в собственность по упрощенной схеме

19 апреля 2021, 06:58
Фото: pixabay.com
С 1 сентября 2021 года в Ростовской области стартует «гаражная амнистия», в ходе которой владельцы гаражей смогут оформить их в собственность по упрощенной схеме, сообщили в региональном Законодательном собрании.

В 2020 году в регионе числилось 760 гаражных кооперативов, в 150 из которых не оформлены права на землю. Частных же гаражей в области около 23 тысяч, из которых у девяти тысяч также не оформлены участки. Не попадут под «амнистию» подземные гаражи и признанные самостроями.

При этом инвалиды получат право на бесплатное строительство гаража рядом с местом проживания.

Сейчас в области разрабатывают перечень документов, необходимых для оформления прав на земельный участок с гаражом в случаях, когда у владельца нет подтверждения права собственности. Оформить гаражи можно будет через МФЦ.

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