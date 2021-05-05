В Ростове рассказали, как будут охранять ярмарку в старом аэропорту

В Ростове-на-Дону направят более пяти миллионов рублей на охрану ярмарки, которая появилась на территории старого аэропорта, говорится на сайте Госзакупок.

Всего на эти цели предусмотрено 5,4 миллиона рублей. Победителем конкурса стало предприятие «Цицерон», контракт будет действовать до конца 2021 года. На территории появятся четыре поста, которые будут работать в круглосуточном режиме. На смене предусмотрены по четыре охранника. Напомним, что в конце апреля тысячи силовиков пришли на рынки в Аксайском районе. В ходе проверок бизнесменам заявили о прекращении работы и предложили переехать на новую ярмарку. Теперь на территории аэропорта действует оптовый овощной рынок.