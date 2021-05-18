Обыски прошли в квартире депутата Александра Михалева в Ростовской области

Отмечается, что сам Михалев во время обыска в квартире отсутствовал. С чем связаны действия правоохранительных органов пока неизвестно. СМИ предположило, что обыски могут быть связаны с деятельностью компании ООО ТУ «Шолоховское», которую возглавляет депутат.