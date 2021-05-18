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Posted 18 мая 2021, 16:58

Published 18 мая 2021, 16:58

Modified 1 октября, 15:38

Updated 1 октября, 15:38

Обыски прошли в квартире депутата Александра Михалева в Ростовской области

18 мая 2021, 16:58
В Ростовской области в квартире депутата Законодательного Собрания Ростовской области Александра Михалева прошли обыски, сообщает Rostov.ru со ссылкой на собственный источник в правоохранительных органах.

Отмечается, что сам Михалев во время обыска в квартире отсутствовал. С чем связаны действия правоохранительных органов пока неизвестно. СМИ предположило, что обыски могут быть связаны с деятельностью компании ООО ТУ «Шолоховское», которую возглавляет депутат.

Михалев занял кресло директора данной организации в 2017 году. Организация занимается деятельностью автомобильного грузового транспорта.

В апреле во время отдыха в Кисловодске оперативники задержали главу Аксайского района Виталия Борзенко по делу опреступной группе Карима Бабаева.

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