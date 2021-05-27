Торговцы с аксайских рынков предложили бойкотировать банковскую систему

«Помните, что все от нас зависит. Если мы поведемся на провокации и разделимся, то проиграем. Должны быть вместе от начала до самого конца. Не нужно никого делить. Не нужно создавать себе кумиров и лидеров. Мы на равных. Помните одно — человек, который проводит собрание в это же время в другом месте, хочет нас разделить. На собрании свободный микрофон, каждый может говорить свое мнение. И ни в коем случае не нужно разделяться. Мы должны быть вместе в любой ситуации», — призывают одни предприниматели других.