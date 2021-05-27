rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 27 мая 2021, 06:14

Published 27 мая 2021, 06:14

Modified 18 сентября 2022, 11:49

Updated 18 сентября 2022, 11:49

Торговцы с аксайских рынков предложили бойкотировать банковскую систему

Торговцы с аксайских рынков предложили бойкотировать банковскую систему

27 мая 2021, 06:14
Фото: Медиахолдинг1Mi.
В Ростовской области продавцы с рынков в Аксайском районе хотят отказаться от банковских услуг, чтобы добиться помощи, сообщили они в соцсетях.

Почему продавцам не дают спокойно жить

Работу продавцов на рынках «Атлант», «Алмаз», «Классик» и «Овощной» потревожили 27 апреля. С проверками прибыли тысячи силовиков и оцепили торговые точки.

Предпринимателей сразу предупредили, что работать они здесь больше не смогут. Это коснулось нескольких тысяч человек.

Что происходит сейчас

Власти Ростова предложили бизнесменам занять свободные места в городе, но не всем это подходит из-за малых площадей. Хотя овощной рынок уже переехал на территорию старого аэропорта, на организацию ярмарки потратили 19 миллионов рублей.

Предприниматели постоянно проводят встречи и общаются в онлайн, чтобы решить появившиеся проблемы. У многих еще есть надежда, что все останется как прежде.

Из-за чего произошел захват

Причиной сложившейся ситуации называют выявленные на рынках нарушения, что стало поводом для обращения в суд. Все материалы находятся на стадии рассмотрения, а на рынках появились приставы.

Есть версия, что их оцепили из-за уголовного дела в отношении главы администрации Аксайского района Виталия Борзенко. Фигурантом также является бизнесмен Карим Бабаев, являвшийся владельцем рынков.

Следствию удалось установить, что они зарабатывали на незаконной сдаче в аренду муниципальных земель. Доход мог составить 500 миллионов рублей.

Отказ от банковских услуг

Часть предпринимателей предлагает объявить бойкот банковской системе и перестать пользоваться картами. Они хотят обналичить все сбережения и ждать, когда у властей появятся вопросы по этому поводу.

«Я полагаю, что если разово около 30 тысяч человек обнулят счета и перестанут пользоваться картами хотя бы на неделю, то у Москвы появятся вопросы, когда будет проведен мониторинг ситуации по Ростову», — предложил один из бизнесменов.

Несколько человек согласились попробовать, а другие проигнорировали. Не все предприниматели готовы высказывать свои инициативы в соцсетях и зовут остальных на собрания. Они проводятся на постоянной основе для поиска выхода из сложившейся ситуации.

«Помните, что все от нас зависит. Если мы поведемся на провокации и разделимся, то проиграем. Должны быть вместе от начала до самого конца. Не нужно никого делить. Не нужно создавать себе кумиров и лидеров. Мы на равных. Помните одно — человек, который проводит собрание в это же время в другом месте, хочет нас разделить. На собрании свободный микрофон, каждый может говорить свое мнение. И ни в коем случае не нужно разделяться. Мы должны быть вместе в любой ситуации», — призывают одни предприниматели других.

Материалы по теме
Провокацией посчитали торговцы аксайских рынков призыв не приближаться к стадионуПолуголая покупательница шокировала продавцов ростовского рынка
#Общество#Новости
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт rostovgazeta.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «RostovGazeta». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74128 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Mиpoнoв Гpигopий Юpьeвич

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  +7 985 271-59-30

Электронный адрес:  info@rostovgazeta.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Региональный директор: Светлана Статовая, +7(966) 206-73-74, statovaya@1mi.media

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика