Торговцы с аксайских рынков предложили бойкотировать банковскую систему

Posted 27 мая 2021, 06:14
Published 27 мая 2021, 06:14
Modified 18 сентября 2022, 11:49
Updated 18 сентября 2022, 11:49
Почему продавцам не дают спокойно жить
Работу продавцов на рынках «Атлант», «Алмаз», «Классик» и «Овощной» потревожили 27 апреля. С проверками прибыли тысячи силовиков и оцепили торговые точки.
Предпринимателей сразу предупредили, что работать они здесь больше не смогут. Это коснулось нескольких тысяч человек.
Что происходит сейчас
Власти Ростова предложили бизнесменам занять свободные места в городе, но не всем это подходит из-за малых площадей. Хотя овощной рынок уже переехал на территорию старого аэропорта, на организацию ярмарки потратили 19 миллионов рублей.
Предприниматели постоянно проводят встречи и общаются в онлайн, чтобы решить появившиеся проблемы. У многих еще есть надежда, что все останется как прежде.
Из-за чего произошел захват
Причиной сложившейся ситуации называют выявленные на рынках нарушения, что стало поводом для обращения в суд. Все материалы находятся на стадии рассмотрения, а на рынках появились приставы.
Есть версия, что их оцепили из-за уголовного дела в отношении главы администрации Аксайского района Виталия Борзенко. Фигурантом также является бизнесмен Карим Бабаев, являвшийся владельцем рынков.
Следствию удалось установить, что они зарабатывали на незаконной сдаче в аренду муниципальных земель. Доход мог составить 500 миллионов рублей.
Отказ от банковских услуг
Часть предпринимателей предлагает объявить бойкот банковской системе и перестать пользоваться картами. Они хотят обналичить все сбережения и ждать, когда у властей появятся вопросы по этому поводу.
«Я полагаю, что если разово около 30 тысяч человек обнулят счета и перестанут пользоваться картами хотя бы на неделю, то у Москвы появятся вопросы, когда будет проведен мониторинг ситуации по Ростову», — предложил один из бизнесменов.
Несколько человек согласились попробовать, а другие проигнорировали. Не все предприниматели готовы высказывать свои инициативы в соцсетях и зовут остальных на собрания. Они проводятся на постоянной основе для поиска выхода из сложившейся ситуации.
«Помните, что все от нас зависит. Если мы поведемся на провокации и разделимся, то проиграем. Должны быть вместе от начала до самого конца. Не нужно никого делить. Не нужно создавать себе кумиров и лидеров. Мы на равных. Помните одно — человек, который проводит собрание в это же время в другом месте, хочет нас разделить. На собрании свободный микрофон, каждый может говорить свое мнение. И ни в коем случае не нужно разделяться. Мы должны быть вместе в любой ситуации», — призывают одни предприниматели других.