Оружие США и минные поля: что происходит на границе Ростовской области и Украины

Мины
Представитель управления Народной милиции ДНР Эдуард Басурин заявил, что украинские саперы начали устанавливать минные заграждения в районе границы. Информация о новых мерах поступает от наблюдателей ОБСЕ.
Сам Басурин уверен, что боевики применяют террористические методы против мирных жителей. Их предупредили о необходимости быть осторожными там, где отсутствуют дороги.
Кроме того, недалеко от жилых кварталов были замечены боевые машины.
Неонацисты
Отряды неонацистов, а также иностранные инструкторы, обучающие украинских саперов, появились на Донбассе, который находится рядом с Ростовской областью. Информация об этом поступила от Басурина. Он уверен, что Киев направил сюда представителей запрещенной в России группировки «Правый сектор».
По некоторым данным, инструкторы будут обучать украинских саперов. Сейчас их подготовка не позволяет выполнять поручения без риска для жизни.
Без ОБСЕ
В поселке Вознесеновка, где находится пункт пропуска на Украину, произошел конфликт с участием представителей ОБСЕ. Члены вооруженных формирований заставили их покинуть эту зону.
Наблюдали заявили об интенсивном движении через границу. За 10 минут проехали семь машин и прошли несколько человек.
Однако дальше следить за обстановкой не дали, наблюдателям пришлось уйти.
Американское оружие
Недалеко от границы со стороны Украины может появиться военная техника. Причиной станут украинско-американские учения Sea Breeze-2021 в Черном море.
Мероприятия пройдут с привлечением стран НАТО с 28 июня по 10 июля. Всего планируется использовать 40 боевых кораблей, 100 единиц автомобилей и бронетехники.
При этом учения заявили как морские, но проходить они будут и на суше. В Минобороны предупредили, что под прикрытием учений планируется доставить современное вооружение, боеприпасы для украинских войск.