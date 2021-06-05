Оружие США и минные поля: что происходит на границе Ростовской области и Украины

Отряды неонацистов, а также иностранные инструкторы, обучающие украинских саперов, появились на Донбассе, который находится рядом с Ростовской областью. Информация об этом поступила от Басурина. Он уверен, что Киев направил сюда представителей запрещенной в России группировки «Правый сектор».