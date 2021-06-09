Суд в Ростове отказался освобождать из СИЗО старшего сына Карима Бабаева

Во время суда Эдуард заявил, что обвинение ему до сих пор не предъявили и пожаловался на ухудшение самочувствия. Защита просила отправить фигуранта под домашний арест или отпустить под залог, но суд принял сторону обвинения. До этого адвокаты Эдуарда Бабаева предъявили справки, что он страдает от ишемической болезни сердца и гипертонии.