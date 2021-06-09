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Суд в Ростове отказался освобождать из СИЗО старшего сына Карима Бабаева

9 июня 2021, 11:57
Фото: Медиахолдинг1Mi
Старший сын бизнесмена Карима Бабаева останется под арестом до 11 августа, решение принял Ленинский районный суд Ростова-на-Дону.

Как пишет 1rnd, о продлении срока содержания под стражей ходатайствовал следователь ФСБ.

Эдуарда Бабаева арестовали в середине апреля одновременно с предпринимателем Игорем Ситько. Их вместе с отцом Эдурада Каримом Бабаевым и младшим братом Вадимом Бабаевым, а также главой Аксайского района Виталием Борзенко обвиняют в создании ОПГ, мошенничестве и злоупотреблении полномочиями.

Во время суда Эдуард заявил, что обвинение ему до сих пор не предъявили и пожаловался на ухудшение самочувствия. Защита просила отправить фигуранта под домашний арест или отпустить под залог, но суд принял сторону обвинения. До этого адвокаты Эдуарда Бабаева предъявили справки, что он страдает от ишемической болезни сердца и гипертонии.

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